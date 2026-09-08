Vanlı fenomen Mehmet Fatih Tançalan, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı
Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan, TCK'nın 301. maddesi kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle Muradiye'deki evinde sabaha karşı gözaltına alındı. Düğününde takılan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağını araştıran MASAK'ın da sürece dahil olduğu öğrenildi.
VAN (İHA) – Vanlı iş adamı ve fenomen Mehmet Fatih Tançalan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile hafta sonu Van'da düzenlenen ve fenomenlerin büyük ilgi gösterdiği düğünle dünya evine giren Mehmet Fatih Tançalan, sabaha karşı gözaltına alındı. Gelin Çağla Öz'e takılan altınlarla büyük dikkat çeken Tançalan hakkında TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Muradiye ilçesindeki ikametinde gözaltına alınan Tançalan, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 25 suç kaydı olduğu tespit edilen Tançalan'ın düğünde takılan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağının tespiti için de MASAK'ın harekete geçtiği öğrenildi.
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