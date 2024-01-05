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Vatandaşlar, intihar girişimini film gibi izleyip canlı yayın açtı - Son Dakika
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Vatandaşlar, intihar girişimini film gibi izleyip canlı yayın açtı

Elazığ'da bir şahıs inşaat halindeki 9 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İnşaat işçileri çalışmaya devam ederken, vatandaşlar durumu film izledi ve canlı yayın yaptı. Şahıs, bir saat süren çalışmaların ardından ikna edilerek aşağı indirildi.

Vatandaşlar, intihar girişimini film gibi izleyip canlı yayın açtı
05.01.2024 - 22:44,  Güncelleme: 22:49
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Vatandaşlar, intihar girişimini film gibi izleyip canlı yayın açtı

Şahsın çatıda olduğu sırada 7. kattaki işçilerin çalışmaya devam etmesi dikkat çekti

ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahıs inşaat halindeki 9 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Bu sırada inşaat işçileri çalışmaya devam ederken diğer yandan da vatandaşlar durumu film izledi. Bazı vatandaşlar telefonla canlı yayın bile yaptı.

Olay, merkez Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.A. ailevi nedenlerden dolayı inşaat halindeki 9 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Elinde bıçakla çatıda şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri binanın altında şişme branda açarak şahsın atlamasına karşı tedbir aldı. Bu sırada onlarca kişi, olayı film gibi izlerken, bazıları ise cep telefonu görüntü çekip, sosyal medyada canlı yayın yaptı. Yine şahsın çatıda olduğu sırada 7. kattaki işçilerin çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.

Bir saat süren çalışmaların ardından ikna edilerek aşağı indirilen şahıs, polis otosuna bindirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA
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Elazığ, Olaylar, İnsan Hakları, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vatandaşlar, intihar girişimini film gibi izleyip canlı yayın açtı - Son Dakika


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