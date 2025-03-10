Vedat Milor\'dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Kent Lokantası'yla ilgili videosu nedeniyle başlattığı "örtülü reklam" soruşturmasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Milor, herhangi bir işletmeden davet kabul etmediğini ve tamamen bağımsız hareket ettiğini belirterek, "Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum" dedi.