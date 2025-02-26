Vesile Bingöl Davasında Yeni Tanık İfadeleri - Son Dakika
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Vesile Bingöl Davasında Yeni Tanık İfadeleri

Bakırköy'deki davada Vesile Bingöl'ün eşi İsmet Bingöl'ün yargılanmasına devam edildi.

26.02.2025 17:36
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Bakırköy'de 2023 yılında bir ipe asılı şekilde bulunan Vesile Bingöl'ün ölümüne ilişkin eşi İsmet Bingöl'ün yargılanmasına devam edildi. Vesile Bingöl'den önceki eşi de intihar eden tutuksuz sanık İsmet Bingöl'ün yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Perisiman Bingöl beyanında "İsmet bir gün Vesile'yi banyoya götürmüş ve saçlarını makine ile tıraş etmiş. Vesile'nin saçlarını 0'a vurmuş. Vesile hep 'İsmet beni öldürecek' diyordu" dedi.

Bakırköy'de 24 Temmuz 2023'te meydana gelen olayda Vesile Bingöl, eşi ile yaşadığı evde bir ipe asılı şekilde ölü bulunmuştu. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. İddianamede Vesile Bingöl'ün eşi İsmet Bingöl hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılmazken 'intihara yönlendirme' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar, 'eşe karşı eziyet' suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Öte yandan iddianamede İsmet Bingöl hakkında ilk eşinin ölümüne ilişkin somut bir neden bulunamadığından beraat kararı verildiği ifade edilmişti.

Tutuksuz sanık İsmet Bingöl'ün yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İsmet Bingöl SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya maktul Vesile Bingöl'ün ailesi de katıldı.

"Vesile hep 'İsmet beni öldürecek' diyordu"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Perisiman Bingöl beyanında "Vesile benim üvey kızım olur. Biyolojik annesi farklı ama nüfusta benim üzerime kayıtlı. İsmet bir gün Vesile'yi banyoya götürmüş ve saçlarını makine ile traş etmiş. Vesile'nin saçlarını 0'a vurmuş. Vesile hep 'İsmet beni öldürecek' diyordu. Ben şikayetçiyim" dedi.

"Kızıma işkence ediyordu"

Tanık Gülistan Karabay ise "Vesile benim öz kızım olur. Her zaman kızı dövüyordu. Kızıma işkence ediyordu. Kavga ediyorlardı. Kızı kıskanıyordu. Vesile bana geldi bir gün 'İsmet başımı aldı duvara vurdu' diye anlattı. Markete gittiği zaman bile peşinden gidiyordu. Benim kızım bir gün bile kimseye yan gözle bakmadı. İsmet kapıyı kilitleyip evden gidiyordu. Eve yiyecek de getirmiyordu" şeklinde konuştu.

"Kendini feda etmişti ailesine zarar gelmesin diye"

Vesile Bingöl'ün kuzeni tanık Şükran Bingöl ise "Vesile'nin yaşadığı sıkıntıları yüzünden anlayabiliyorduk. Vesile önceden çok güleçti. Bana bir gün İsmet'in kendisini dövdüğünü söyledi. Kafasını duvara vurmuş. Ailesine söylemesini söyledim. Ama Vesile bana 'aileme söyleme onlara da zarar verir' dedi. Artık kendini feda etmişti ailesine zarar gelmesin diye. İsmet telefonları kırdığı için Vesile'ye ulaşamıyorduk" ifadelerini kullandı.

Sanık İsmet Bingöl ise tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme ara kararında eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 24 Temmuz 2023 günü Bakırköy'de kolluk birimlerine intihar ihbarının ulaştığı ve polislerin olay yerine gittiği aktarıldı. Hayatını kaybeden Vesile Bingöl'ün ölü bir şekilde ambulansa bindirildiği de iddianamede kaydedildi. İddianamede ifadesine yer verilen ve ablası Vesile Bingöl ile aynı apartmanda oturan Şaban A. "İsmet Bingöl olay günü sabah saatlerinde 'Şaban koş koş' diye bağırdı. Kardeşim yerde yatar haldeydi. Televizyonun sesi fazlaca yüksekti. İsmet Bingöl tamamen giyinikti ev haliyle değildi. İsmet Bingöl ilk eşini öldürmekten cezaevine girdi. Vesile'ye zaman zaman şiddet uygulardı" dedi. İddianamede, İsmet Bingöl'ün ilk eşinin ölümü ile yargılama süreci de aktarıldı. İddianamede "İsmet Bingöl'ün tıpkı bu olayda olduğu gibi sabah uyandığında vefat eden ilk eşi ile tartıştığını ve tıpkı bu olayda olduğu gibi eşinin başka odaya geçerek intihar ettiğini söylediği, yine tıpkı bu olayda olduğu gibi eşini görünce sinir krizi geçirdiğini ve yakınlarına seslendiğini, tıpkı bu olayda olduğu gibi vefat edenin intihar etmesi için somut bir neden bulunamadığı ve İsmet Bingöl hakkında beraat kararı verildiği" ifadelerine yer verildi. Öte yandan evde yapılan incelemelerde Vesile Bingöl'ün kendini astığı ipin düğümünün gevşek olduğu ve asılma durumunda düğümlerin sıkı hale gelmesi gerektiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda ise Vesile Bingöl'ün asılma dışında ölüm gerçekleştiğine dair tıbbi bir delil bulunmadığı kaydedildi. İddianamede Vesile Bingöl'ün kendini asmadığı ancak eşi tarafından olaya intihar süsü verdiği iddiasının oluştuğu belirtilerek "Ancak nihayetinde bilimsel ve aksi sabit olmayan Adli Tıp Kurumu raporu ile bilirkişi raporunda 'vefat edenin ası şeklinde intiharı' olarak ortaya konulduğu" belirtildi. Cumhuriyet savcısı, İsmet Bingöl'ün ilk eşinden sonra ikinci eşini de öldürdüğüne dair somut bir delile ulaşılamadığını ve ikinci eşi olan Vesile Bingöl'ün de intihar ettiğinin kabulünün gerektiğini açıkladı. Sanık İsmet Bingöl hakkında bu nedenle 'kasten öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. İddianamede İsmet Bingöl'ün eşi Vesile Bingöl'e yönelik gurur kırıcı eylemlerde bulunduğu, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, uyuşturucu kullanmasının etkisi ile Vesile Bingöl'ün hayatını temelinden sarstığı ve evden dışarı çıkmasına izin vermediği kaydedildi. Cumhuriyet savcısı İsmet Bingöl'ün ilk eşinin de intihar ettiğinin iddia edildiğini belirterek, amacının ilk eşinde olduğu gibi Vesile Bingöl'ü intihar etmeye sürüklemek olduğunu açıkladı. Savcı, Vesile Bingöl'ün hiçbir sebep yokken aldatma ithamlarına maruz bırakıldığını da belirterek " İsmet Bingöl'ün eşinin vefat etmesini istediği ve bu ruh haline sürüklediği, eziyet içeren sistematik eylemleri ile aynı zamanda intihara yönlendirdiği" ifadelerine yer verdi. İsmet Bingöl hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılmazken 'intihara yönlendirme' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar, 'eşe karşı eziyet' suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, 3-sayfa, Mahkeme, Bingöl, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vesile Bingöl Davasında Yeni Tanık İfadeleri - Son Dakika

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