Vezirköprü'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Vezirköprü'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Vezirköprü\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1,5 aylık bebek dahil 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden biri 1,5 aylık bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü-Durağan kara yolu Yağınözü ile İncesu mevkiileri arasında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamza Kamu (33) yönetimindeki 06 EV 2692 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü Hamza Kamu ile araçta yolcu olarak bulunan Rümeysa Nur Kamu (30) ve 1,5 aylık O.K. yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Vezirköprü'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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