VIP Botoks Mağduru: Tek Hata Diplomalarına Bakmamak - Son Dakika
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VIP Botoks Mağduru: Tek Hata Diplomalarına Bakmamak

Hicran Çukur, seyyar botoks işlemlerinde kalıcı izler kaldığını ve dolandırıcıdan şikayetçi olduğunu belirtti.

15.11.2024 23:30
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VIP araçlı botoks mağduru Hicran Çukur: "Tek hatam diplomalarına bakmamak oldu"

"Özel bir hastanede tedavi görerek tekrar cildimi yenilemeye çalıştım. Ama yine de kalıcı izler var. Alın bölgemde ve elmacık kemiklerimde izler kaldı"

ANTALYA - VIP araçta seyyar olarak botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma işlemleri yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Raşit G.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına mağdur ettiği Hicran Çukur tepki gösterdi. Çukur, "Tek hatam diplomalarına bakmamak oldu" dedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kurduğu internet sitesi ve sosyal medya üzerinden kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve VIP aracında seyyar olarak botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma işlemleri yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Raşit G.'nin adliyedeki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına 2 yıl önce mağduru olan Hicran Çukur tepki gösterdi. İki yıl önce Raşit G.'ye işlem yaptıran ve yüzünde kalıcı izler kaldığını belirten Hicran Çukur, tek mağdurun kendisinin olmadığının, yurt dışından insanların da tehdit nedeniyle sessiz kaldığını ileri sürdü.

"Tutuklu yargılanması lazım"

Raşit G.'nin kendisini dermatolog olarak tanıttığını ve güven verdiğini söyleyen Çukur, "İki yıl önce bir işlem yaptırmıştım, kendisini bana doktor, dermatolog olarak tanıtmıştı. Bende inanmıştım. Güzellik merkezi olarak VIP bir araç kullanıyor. Bunun içinde işlemler yapıyor. Bende işlem yaptırdım ve kalıcı hasarlar oluştu. Tedavi gördüm, ama geçmeyen birkaç lekem kaldı. Ben kendisinden suç duyurunda bulunmuştum. Dün gözaltına alındığını duydum, ama bugün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını öğrendim. Ben eminim ki adalet yerini bulacak. Bence tutuklu olarak yargılanması lazım" dedi.

Başkalarının da canını yakabilir"

Raşit G.'nin tutuklu olarak yargılanması gerektiğini dışarda olmasının başka insanlar için risk teşkil ettiğinin söyleyen Çukur, "Böyle bir insanın bu şekilde bir iş yapmasının kesinlikle yasaklanması lazım. Şu anda benim davam sürüyor, avukatıma ve adalete sonuna kadar güveniyorum. Eminim yaptığı cezasız kalmayacak. Aslında tutuklu yargılanması gerekiyor, serbest kaldığı zaman başkalarının da canını yakabilir. Bana Plazma Pen, Dudak dolgusu, botoks, birde benimi aldı. Bu işlemleri bir güzellik uzmanının yapmayacağını çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

"Tek hatam diplomalarına bakmamak oldu"

Seyyar olarak VIP araçta işlem yapan Raşit G.'nin kendisini dermatolog olarak tanıttığını ve Doktor olduğunu söylediğini vurgulayan Hicran Çukur, " Ankara Üniversitesi'nde okuduğunu söyledi. Ama benim tek hatan onun diplomalarına bakmamak oldu.İşlemleri yaptı ve cildim berbat oldu. ve ben özel bir hastanede tedavi görerek tekrar cildimi yenilemeye çalıştım. Ama yine de kalıcı izler var. Alın bölgemde ve elmacık kemiklerimde izler kaldı" dedi.

"Başkalarının da canı yanmasın"

Raşit G.'nin genelde Almanlara işlem yaptığını söyleyen Çukur, "Türklere yapmıyorum, Türkler sorunlu oluyor' demişti. Ama ben şunu anladım, benim cildim mahvolduktan sonra Almanlara yapıyor çünkü onlar yurt dışına gidiyor. Birdaha geri dönmüyor, nasıl şikayetçi olacağını bilmiyor. Birkaç Alman bize yazdı, bize yardımcı olun, bize de böyle şeyler yaptı. Ama bizi tehdit ettiği için biz suç duyurusunda bulunamıyoruz. Bizim Türkçemiz yok, bize yardımcı olur musunuz dediler. Bana yaptığı işlem nedeniyle ben kendisinde şikayetçi oldum. ve eminim ki adalet yerini bulacak. Türk veya Alman fark etmez, başkalarının da canı yanmasın" ifadelerini kullandı.

"Eşimin psikolojisi bozuldu"

Raşit G.'nin yaptığı işlemler nedeniyle çok sayıda mağdur olduğunu ve birçoğunu tehdit ettiğini öğrendiklerini belirten Serkan Çukur ise, "VIP lüks bir araç yapmış kendisine milleti öyle bir kandırıyor ki, tabi bizi de kandırdı, bizde mağdur olduk. Hatta çok kötü yorumlar aldık. Kendisini dermatolog, doktor olarak tanıttı. Bizde güvendik, yaptırdık. Ama yaptırdıktan sonra eşimde lekeler kaldı. Hamının psikolojisi falan çok bozuldu. Bayağı bir süreç gerekti kendisine gelmesi için. Hala zaman zaman aynanın karşısında psikolojisi bozuluyor" dedi.

"Bize ulaşan çok sayıda mağdur var"

Raşit G.'nin gözaltına alındığını duyduklarında sevindiklerini söyleyen Serkan Çukur, "Aracı falan aranmış. Sevindik, ama bugün adli kontrol ile serbest bırakıldığını öğrendik. Olmaması gereken bir şey, tutuklu olarak yargılanması gerekiyor. İnsan dahi öldürebilecek şekilde bir insan diye düşünüyorum. Bir doktor uzman olmadan bu tür işlemlere giriliyor. Bu kişinin tutuklu yargılanıyor olması gerekir. Ama adalet yerini bulacak, avukatımıza, hakim ve savcılarımıza güveniyoruz. Umarım bu karar değişir" ifadelerini kullandı.

"Mağdurları tehdit etmiş"

Sosyal medya üzerinde kendisine çok sayıda mağdur Alman vatandaşının ulaştığını belirten Serkan Çukur, "Bana sosyal medyadan da çok fazla mesaj geldi. Alman vatandaşları ulaştı bana, kendileride mağdur olmuşlar. Tehdit edildiklerini söylüyorlar. Yaptırdıkları işlemleri falan gönderdiler. Bu kişiyi kendisini şikayet ederse veya sosyal medyada paylaşırsa canıyla tehdit etmiş. Benden de yardım istediler. Bunun gibi birkaç kişi bize ulaştı. Korktuklarından artık Türkiye'ye de gelemiyorlar. Umarım, adalet yerini bulur, tutuklanır ve cezasını alır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Dolandırıcı, 3-sayfa, Hicran, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa VIP Botoks Mağduru: Tek Hata Diplomalarına Bakmamak - Son Dakika

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