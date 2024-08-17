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Virajı alamayan motosikletli toprak alana çarptı... O anlar kamerada

HAKKARİ - Hakkari- Çukurca karayolunda motosikletin kaza yapması sonucu sürücü yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari-Çukurca Karayolu üzerinde bulunan Depin mevkiinde meydana geldi. Seyitoğlu Şantiyesi'nin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, karşıdan gelen 2 motosikletli kamyonu sollayarak karşıdan gelen otomobili geçmek istedi. Arkadan hızla gelen motosikletli dengesini kaybederek yol kenarındaki topraklı alana girmesiyle takla attı. Kazada yaralanan sürücünün yardımına kamyon sürücüsü ve şantiye personelleri koştu. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis sevk edildi. Yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı bölgede trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer, bu tür kazaların önüne geçmek için sürücülerin hız kurallarına ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.