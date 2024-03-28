Virajı alamayan otomobil 50 metreden aşağıya uçtu: Sürücü hayatını kaybetti
ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini otomobil virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza dün gece saatlerinde İspir ilçe merkezinde meydana geldi. Afganistan uyruklu olduğu belirtilen Yusuf Yılmaz yönetimindeki 06 BUL 486 plakalı otomobil ile seyir halindeyken virajda kontrolü kaybederek yoldan elli metre aşağıya takla atarak uçtu. Kazanın fark edilmesi üzerine olay yerine giden vatandaşlar ve sağlık ekiplerin müdahalesi ile sürücü Yusuf Yılmaz İspir Devlet Hastanesine getirildi. Yılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Yusuf Yılmaz'ın uzun zamandan beri İspir'de motor ustası olarak çalıştığı ve sevilen bir insan olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Virajı alamayan otomobil 50 metreden aşağıya uçtu: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 15 gram esrar, 27 sentetik ecza, 15 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahsın kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, şahsın 'gel lan buraya' diyerek kovaladığı kayınbiraderine ateş ettiği duyuluyor. Olay, saat 02.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesinde meydana geldi. A.Y. ile kayınbiraderi F.D. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.Y. tabancayla kayınbiraderi F.D'ye ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.D. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. A.Y. ise elinden hafif şekilde yaralandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin caddede gerçekleştirdikleri çalışmada 2 mermi kovanı bulundu. Park halindeki bir otomobilde ise küçük çapta hasar meydana geldiği kaydedildi. Dehşet anları kamerada Öte yandan olaya ilişkin dehşete düşüren görüntü ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüde, A.Y.'nin 'gel lan buraya' diyerek kovaladığı kayınbiraderine tabancayla ateş ettiği duyuluyor. Ayrıca çevredekilerin 'ne olur yapma' şeklinde bağırarak şahsa engel olmaya çalıştığı anlar da kaydedildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Dutlimanı bölgesinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin İmralı Adası açıklarında batan Batuhan-A gemisi mürettebatına ait olabileceği üzerinde duruluyor. Soruşturma devam ediyor.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit oluşunun 9'uncu yıl dönümü nedeniyle İstanbul Adalet Sarayında anma töreni düzenlendi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adam, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaşlı adam, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 30 milyon TL'nin üzerinde olan 15 bin litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı ve 2 kişi tutuklandı.
Antalya'da Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu madde imal edildiği ve satılacağı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 1 milyon 520 bin kullanımlık 245 adet A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen A4'ün, kullanım adedi olarak Antalya'da bugüne kadar ele geçirilen yüksek miktar olduğu belirtildi.
Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan K.E. ve M.D. isimli zanlılardan M.D. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada zanlıların araç ve ikametinde 285 sentetik ecza maddesi ele geçirdi.
Daphne Joy'un, Sean 'Diddy' Combs'a karşı açılan dava dosyasında yer aldığı ve cinsel ilişki ticareti halkasında bulunan kadınlara aylık ödeme yaptığı iddia ediliyor. Bu durum, Combs'un cinsel taciz iddialarıyla ilgili yasal sorunlarının yeni bir boyut kazandığını gösteriyor.
Bolu'nun Paşaköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen 9 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Olayın ardından kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?