Virajı alamayan tır şarampole yuvarlandı - Son Dakika
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Virajı alamayan tır şarampole yuvarlandı

Ardahan-Şavşat kara yolu üzerinde virajı alamayan bir tır, şarampole yuvarlandı. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi ve tır sürücüsüne ilk müdahale yapıldı. Devrilen tırı kurtarmak için bölgeye dev bir vinç sevk edildi ve yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Tır ve dorsesi çalışmalar sonucunda kurtarıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.05.2024 22:55
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Virajı alamayan tır şarampole yuvarlandı

ARDAHAN - Ardahan-Şavşat kara yolu üzerinde virajı alamayan tır, şarampole yuvarlandı. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ardahan-Şavşat kara yolu Sahara Geçidi Değirmenli köyü Yayla mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan tır, şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Hafif yaralanan tır sürücüsüne olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Devrilen tırı kurtarmak için bölgeye ayrıca dev vinç sevk edildi. Vincin rahat çalışabilmesi için yolda trafik akışı bir süre durduruldu. Şarampole devrilen tır ile dorsesi yapılan çalışmayla kaldırılarak kurtarıldı, daha sonra yol da yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ardahan, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Virajı alamayan tır şarampole yuvarlandı - Son Dakika

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