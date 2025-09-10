Tarlasını yaban domuzlarından korumak isterken feci şekilde can verdi

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Gökçekaya Mahallesi'nde yürek yakan bir ölüm olayı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yılmaz Kaplan (48) tarlada yaban domuzlarına karşı koruma amaçlı elektrik hattı çekerken elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Yılmaz Kaplan olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yılmaz Kaplan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Otopsinin ardından Yılmaz Kaplan'ın cenazesi bugün saat 11.00'da Sarıcaova Mezarlığına defnedildi.

ÇAMELİ BELEDİYESİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Yılmaz Kaplan'ın hayatını kaybetmesi sonucu taziye mesajı yayımlayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Belediyemiz personellerinden kıymetli çalışma arkadaşımız Yılmaz Kaplan'ın elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Merhum Yılmaz Kaplan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.