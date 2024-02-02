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Yaban keçisi avlayanlara 345 bin 988 lira ceza - Son Dakika
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Yaban keçisi avlayanlara 345 bin 988 lira ceza

Yaban keçisi avlayanlara 345 bin 988 lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasalara aykırı şekilde yaban keçisi avlayan kişilere 345 bin 988 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Tunceli'de yapılan operasyon sonucunda kaçak avcılar Doğa Koruma ve Milli Parklar fotokapanına yakalandı. Kimlikleri tespit edilen şahıslara yasa dışı avcılık nedeniyle yüksek miktarda para cezası kesildi. Bakanlık, yasa dışı avcılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

02.02.2024 16:29
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yasalara aykırı şekilde yaban keçisi avlayan kişilere 345 bin 988 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Söz konusu kaçak avcılar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) fotokapanına yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Tunceli'de yaban keçisi avlayan şahıslar Milli Parklar fotokapanına yakalandı. DKMP ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda kimlikleri tespit edilen şahıslara toplam 345 bin 988 lira para cezası uygulandı. Yasa dışı avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yaban keçisi avlayanlara 345 bin 988 lira ceza - Son Dakika


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