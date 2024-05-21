Yabani ot toplamaya gitmişti, saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Yabani ot toplamaya gitmişti, saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ahmet B., yabani ot toplamak için gittiği bölgede cansız bedenine ulaşıldı. Sabah saatlerinde dağlık alana giden Ahmet B.'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda akşam saatlerinde yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Olayın kayalıklardan düşme sonucu meydana geldiği düşünülüyor. Ahmet B.'nin cansız bedeni otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

21.05.2024 11:27
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Yabani ot toplamaya gitmişti, saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ahmet B.'nin yabani ot toplamak için gittiği bölgede cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre olay, Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyü kırsalında meydana geldi. Köyde ikamet eden 65 yaşındaki Ahmet B., sabah saatlerinde yabani ot toplamak ve yürüyüş yapmak için dağlık alana gitti. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ailesinin ve ekiplerin yapmış olduğu arama çalışmaları sonucunda yaşlı adamın cansız bedenine akşam saatlerinde ulaşıldı. 65 yaşındaki adamın kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Ahmet B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yabani ot toplamaya gitmişti, saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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