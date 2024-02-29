Yakınlarıyla tartışan şahıs dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Yakınlarıyla tartışan şahıs dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Kastamonu'da apartman içerisinde yakınlarıyla tartışan bir şahıs, etrafa rastgele ateş açarak bir kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay sonucu gözaltına alınan şüpheli, polis tarafından inceleniyor.

29.02.2024 02:07  Güncelleme: 02:07
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Yakınlarıyla tartışan şahıs dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da apartman içerisinde yakınlarıyla tartışan şahıs, etrafa rastgele ateş açtı. Apartmanda yaşanan gürültü sebebiyle olaya bakmak için kapıya çıkan kişiler silahtan çıkan saçmalara maruz kalırken, olay sonucu bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak üzerinde bir apartmanda ismi öğrenilemeyen şahıs ile yakınları arasında tartışma çıktı. Apartman içerisinde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gürültüye bakmak için kapıya çıkan Seyfettin Horoz ve D.A. ile ismi öğrenilemeyen iki kişi daha rastgele açılan ateş sonrası yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Seyfettin Horoz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürürken, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen bir şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Yakınlarıyla tartışan şahıs dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

Kastamonu, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yakınlarıyla tartışan şahıs dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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