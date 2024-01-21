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Yakıt Tankeri İstanbul Boğazı'nda Arızalandı - Son Dakika
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Yakıt Tankeri İstanbul Boğazı'nda Arızalandı

Rusya'dan İzmir'e giden Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri, İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale için harekete geçti.

21.01.2024 - 14:45,
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Yakıt tankeri, İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı

İSTANBUL - Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Rusya'dan İzmir'e giden Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri, İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında demir atan gemiye müdahale etmek için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Boğaz geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 römorkör, tankere müdahale etti. Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.

Rumeli Kavağı'nda esnaflık yapan Doğan Arslan "Sabah 8.00 civarında burada kahvaltı yapıyorduk. Arkadaş gemi geçerken bir sorun olduğunu hissetti. Bir baktık biraz ilerledi ve komple durdu. Yanına kıyı emniyeti ekipleri geldi. Yakınında birkaç tekne vardı onları çıkardılar. Biz de merakla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'dan İzmir'e seyir halindeyken İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde PERIA isimli tankerin demir atması nedeniyle; İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır. Gemiye, Kuruluşumuz römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edilmektedir" denildi.

Yakıt Tankeri İstanbul Boğazı\'nda Arızalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yakıt Tankeri İstanbul Boğazı'nda Arızalandı - Son Dakika


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