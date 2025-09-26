Yalova'da Adliye Önünde Silahlı Saldırı - Son Dakika
Yalova'da Adliye Önünde Silahlı Saldırı

Yalova\'da Adliye Önünde Silahlı Saldırı
26.09.2025 10:47
Yalova\'da Adliye Önünde Silahlı Saldırı
Haber Videosu

Yalova'da adliye önünde silahlı saldırıda bir kişi öldü, biri yaralandı; saldırgan yakalandı.

Yalova'da adliye önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Saldırgan ise polis tarafından kaçmak isterken yakalandı. Alınan bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Yalova Adliyesi önünde silahlı saldırı olayı yaşandı. Bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi bacağından yaralandı.

KAÇAN SALDIRGAN POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

Saldırgan ise olaydan sonra kaçtı. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Bahçesi'ne kaçan saldırgan polisin operasyonuyla yakalandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili titiz bir soruşturma başlattı. Ölen şahsın kimliğinin tespiti ve olayın sebebiyle ilgili araştırma sürüyor.

Kaynak: İHA

