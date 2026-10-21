Yalova'da çalınan Japon Barış Çanı belediyeye teslim edildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da çalınan Japon Barış Çanı belediyeye teslim edildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Yalova\'da çalınan Japon Barış Çanı belediyeye teslim edildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Yalova’nın kardeş şehri Japonya’nın Tonami Belediyesi’nin 37 yıl önce hediye ettiği Japon Barış Çanı çalındı; soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. Çan belediyeye teslim edilirken 3. şüpheli aranıyor, çanı satın alan 3 hurdacıya adli işlem uygulandı.

Yalova'nın kardeş şehri Japonya'nın Tonami Belediyesi tarafından 37 yıl önce hediye edilen Japon Barış Çanı'nın çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. Çalınan çan, yeniden sergilenmek üzere Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda olayla bağlantılı 3 şüphelinin tespit edildiği, yakalanan 2 şüphelinin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Çanı satın alan 3 hurdacı hakkında da "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan adli işlem uygulandığı kaydedildi.

Japon Barış Çanı'nın eski yerinde sergilenmek üzere belediye yetkililerine teslim edildiği ifade edildi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, olayın kısa sürede aydınlatılmasında gösterdikleri gayret ve titiz çalışmalar nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ve emniyet mensuplarına teşekkür edilerek, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA
Uluslararası3. SayfaGüvenlikJaponyaYalovaGüncelHediyeTonamiJaponSon Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da çalınan Japon Barış Çanı belediyeye teslim edildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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