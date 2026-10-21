Yalova\'da çalınan Japon Barış Çanı belediyeye teslim edildi, 2 şüpheli tutuklandı

Yalova'nın kardeş şehri Japonya'nın Tonami Belediyesi tarafından 37 yıl önce hediye edilen Japon Barış Çanı'nın çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. Çalınan çan, yeniden sergilenmek üzere Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda olayla bağlantılı 3 şüphelinin tespit edildiği, yakalanan 2 şüphelinin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Çanı satın alan 3 hurdacı hakkında da "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan adli işlem uygulandığı kaydedildi.

Japon Barış Çanı'nın eski yerinde sergilenmek üzere belediye yetkililerine teslim edildiği ifade edildi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, olayın kısa sürede aydınlatılmasında gösterdikleri gayret ve titiz çalışmalar nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ve emniyet mensuplarına teşekkür edilerek, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.