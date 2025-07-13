Yalova'da Çevre Kirliliğine Anında Müdahale - Son Dakika
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Yalova'da Çevre Kirliliğine Anında Müdahale

Yalova\'da Çevre Kirliliğine Anında Müdahale
13.07.2025 14:11  Güncelleme: 14:13
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Yalova'da bir parkta çekirdek kabuklarını yere atan vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından güvenlik kameralarıyla tespit edilerek uyarıldı ve çevre temizletildi. Belediye, vatandaşları temiz alanlar konusunda bilinçli olmaya davet etti.

Yalova'da bir parkta yedikleri çekirdeklerin kabuklarını yere atarak çevreyi kirleten vatandaşlar güvenlik kameralarına yakalandı. Duruma anında müdahale eden zabıta ekipleri ise çevreyi kirleten vatandaşları uyararak yerleri temizletti.

Yalova Belediyesi Çevre Zabıta ekipleri, Dere Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam Abdülkadir Efendi Parkı'nda bulunan güvenlik kameraları aracılığıyla çevreyi kirleten kişileri tespit etti. Görüntülerde, bazı vatandaşların çekirdek kabuklarını bilinçsizce yere attığı görüldü. Olaya hızla müdahale eden zabıta ekipleri, ilgili kişilere uyarıda bulundu.

Yerler temizletildi

Uyarıların ardından, yere çekirdek kabuklarını atan kişilerden çevreyi temizlemeleri istendi. Zabıta ekiplerinin yönlendirmesiyle, alandaki tüm kabuklar ilgili kişiler tarafından toplanarak park eski haline getirildi.

Belediye, temizlik ekiplerinin özverili çalışmaları kadar vatandaşların bilinçli davranmasının da çevre düzeni açısından hayati olduğunu hatırlatarak, tüm vatandaşları temiz, düzenli ve saygılı bir kamusal alan anlayışına davet etti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Park ve yeşil alanlarımız hepimizin ortak kullanım alanlarıdır. Ortak alanlar, ortak sorumluluktur. Bu alanların temiz tutulması hem çevre sağlığı hem de toplum bilinci açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle yaz aylarında çöp ve izmarit atımı, çekirdek kabuğu kirliliği gibi alışkanlıklara karşı sıfır tolerans uygulanacaktır. Bununla ilgili denetimlerimiz artarak devam edecektir." - YALOVA

Kaynak: İHA

yalova, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Çevre Kirliliğine Anında Müdahale - Son Dakika

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