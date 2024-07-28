Yalova'da çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

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Yalova'da 2 noktada çıkan orman yangınıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı

YALOVA - Yalova'nın Armutlu ilçesinde iki farklı noktada çıkan ve yaklaşık 5 saate kontrol altına alınarak soğutma çalışması gerçekleştirilen orman yangınıyla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bugün, Armutlu ilçesi Keçikayalıkları mevkiinde ve Kapaklı köyünde 13.30 itibariyle 2 farklı noktada orman yangını meydana geldi. Saat 18.45 itibariyle kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatılan yangınla ilgili Bursa Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıntılı soruşturma başlatıldı.

Birbirinden farklı ve uzak bölgelerde aynı zamanda çıkan yangının çıkış nedeni soruşturma çerçevesinde detaylı şekilde araştırılacak.

Öte yandan yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışması gerçekleştirilen yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal, bölgedeki ilçe itfaiye ekipleri müdahale etmişti. Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına AFAD arama kurtarma ekibi, 3 jandarma timi, STK gönüllüleri de destek vermişti.