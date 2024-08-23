3.Sayfa

Yalova'da deniz simidiyle akıntıda sürüklenen çocuğu kurtaran ekip o anları anlattı

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesinde deniz simidiyle sürüklenerek kıyıdan 700 metre uzaklaşan çocuğu kurtaran cankurtaran ekibi o anları anlattı.

Alınan bilgiye göre, dün öğlenden sonra Hersek Plajında deniz simidiyle yüzden 6 yaşındaki çocuk ters rüzgara yaklaşık 700 metre kıyıdan uzaklaştı. Çocuk deniz ortasında korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan olay üzerine Hersek Plajı'nda görev yapan cankurtaran ekipleri tekne ile çocuğun yanına ulaştı. Ekipler çocuğu önce tekneye aldı sonrasında da kıyıya çıkararak ailesine teslim etti.

Yaşanan olay sonrasın cankurtaran ekibinde yer alan Tuncay Arslanalp, Ensar Baltacı ve Özgür Palaşoğlu'nu ziyaret eden Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, görevlileri tebrik ederek, "Bu olayda da kıyı şeritlerinde cankurtaranlarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Ben aileye bir kez daha geçmiş olsun diyor, Altınova'nın yiğit evlatları olan cankurtaranlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Cankurtaranlar o anı anlattı

Yaşanan kurtarma çalışmasını anlatan cankurtaran Tuncay Arslanalp ise, "Dünkü yaşanan olayda, 6 yaşlarındaki erkek çocuğunun ters rüzgara kapılmasıyla beraber olayı gördüğümüz anda hemen duruma müdahale edip çocuğu yakaladık. 1 dakika 39 saniye gibi çok kısa sürede küçük çocuğu yakalayıp ailesine sağ salim ailesine teslim ettik. Bu konuda çok mutluyuz" dedi.