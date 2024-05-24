Yalova'da düşerek ölen kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Yalova'da düşerek ölen kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Yalova\'da düşerek ölen kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Yalova'da fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıkan Semiha Sözer'in düşerek ölümü cinayet olduğu belirlendi. Kocanın eşini arkasından ittiği raporla ortaya çıktı. Zanlının olaydan bir gün önce başka bir düşme sonucu ölüm haberini okuması ise şüpheleri artırdı.

24.05.2024 13:57
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Yalova'da 24 Ocak 2023 tarihinde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer'in cinayete kurban gittiğini ortaya çıkaran bilirkişi raporunun detayları belli oldu. 16 Mayıs'ta "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanan kocanın rapora göre eşini arkasından ittiği üzerinde durulduğu belirtildi. Zanlının olaydan bir gün önce Siirt'te yüksekten düşme sonucu ölüm haberini okuması ise kanları dondurdu.

Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkiinde 24 Ocak 2023 tarihinde Semiha Sözer (33), yanında eşi E.N.S. (41) varken yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan düşmesi sonucunda olay yerinde hayatını kaybetmişti. E.N.S. ifadesinde, olayın kaza sonucu olduğunu söylemişti. Olaydan bir gün önce Siirt'te yüksekten düşme sonucu yaşanan ölümlü kaza haberini cep telefonundan okuduğu belirlenen zanlının akrabalarının aksine eşiyle mutlu bir evlilik yaşadığını söylemesi şüpheleri arttırdı. Bunun üzerine Yalova Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, son çare olarak Gaziantep'te 2020 yılında balkondan düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in bilirkişi heyetine başvurdu. Heyet bölgede yaptığı detaylı incelemede olayın intihar ya da kaza sonucu olmadığını, maktulün itilmek suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine vardı.

Bilirkişi raporunda, Semiha Sözer'in kayalıklarda bulunduğu yer ile düştüğü yer arasında fark olduğu belirtildi. Raporda ayrıca Semiha Sözer'in kafatasındaki ve elindeki kırıkların oluş şekli itibarıyla arkadan hızlı bir şekilde itildiğinin değerlendirildiği, maktulün bulundukları 1 metrelik düz alandan ancak koşarak atlaması halinde bulunduğu yere düşebileceği belirtildi. Raporda Semiha Sözer'in elbiselerinde herhangi bir sürüklenmeye bağlı bir ipucunun da bulunmadığına yer verildi.

Öte yandan ekipler, olay öncesinde zanlının eşini aldattığına dair herhangi bir bulguya rastlamadı. 2022 yılında evlenen çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığı da öğrenildi. Zanlı E.N.S.'nin eşine çocuk istemediğine dair telefon mesajları gönderdiği de belirlendi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da düşerek ölen kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika

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