Yalova\'da kimyasal sızıntı: Nükleer tehdit ekibi bölgeye yönlendirildi

3.Sayfa

Yalova'da yürekleri ağza getiren olay kimyasal üretim gerçekleştiren bir fabrikada meydana geldi. Boru çatlağındaki amonyak sızıntısı nedeniyle 2 işçi yaralandı.

AMONYAK SIZINTISI

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde faaliyet gösteren ve kimyasal üretim yapan bir fabrikada bir boruda meydana gelen çatlaktan dolayı amonyak sızıntısı tespit edildi. Yaşanan sızıntı üzerine bölgeye Yalova AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kısa sürede sızıntı kontrol altına alındı. Sızıntı nedeniyle 2 işçi hafif şekilde yaralandı. İşçilere tedbir amaçlı oksijen tedavisi gerçekleştirildi.

NÜKLEER TEHDİT EKİBİ BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Öte yandan bölgeye tedbir amaçlı Bursa'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de yönlendirildi.