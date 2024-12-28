Yalova'da Tehlikeli Sürücü Kamerada

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Otomobiliyle seyir halindeyken başka otomobilin dikiz aynasını kırmaya çalıştı

YALOVA - Yalova'da trafikte tehlikeli şekilde kullandığı otomobille başka bir aracın dikiz aynasını kırmaya çalışan sürücü, kameralara yansıdı.

Yalova- Bursa karayolu Orhangazi istikametinde seyreden 06 ABE 189 plakalı otomobil sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde modifiyeli ve yüksek egzoz sesi çıkaran otomobiliyle araçları sollayan sürücünün, başka bir otomobilin yanına yaklaşarak sıkıştırdığı görüldü. Bir süre sonra araç camından kolunu uzatan sürücü, diğer otomobilin dikiz aynasını kırmak için müdahalede bulundu. Daha sonra aracın önüne geçen sürücü yavaşlayarak kazaya davetiye çıkardı. Trafikte hem kendi hem de diğer insanların canını hiçe sayarak araç kullanan sürücünün sosyal medyada yayınlanan görüntüleri büyük tepki topladı.

Sokak ve caddeleri yarış pistine döndürmüş

Öte yandan isminin B.İ olduğu öğrenilen şüphelinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda birçok kez trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü. 50 km hız sınırı bulunan Termal yolunda arkadaşlarıyla yarışan şüphelini davranışları kan dondurdu. Paylaşımlarda çeşitli marka ve modellerdeki araçlarla hız sınırlarını aşan, çakarlı araç kullandığı görülen ve trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüyle ilgili polis tahkikat başlattı.