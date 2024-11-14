Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen H.T.G. ve M.E'nin ikametleri ve aracında arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği Zeytin eşliğinde gerçekleştirilen aramada, 27 parça halinde 307,91 gram metamfetamin, 6 parça halinde 3,40 gram esrar, 42 adet ekstazi hap, 6 adet hassas terazi ve 1 adet öğütücü ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan H.T.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - YALOVA