Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Yalova'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

14.11.2024 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen H.T.G. ve M.E'nin ikametleri ve aracında arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği Zeytin eşliğinde gerçekleştirilen aramada, 27 parça halinde 307,91 gram metamfetamin, 6 parça halinde 3,40 gram esrar, 42 adet ekstazi hap, 6 adet hassas terazi ve 1 adet öğütücü ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan H.T.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, yalova, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:18 Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor
08:15 İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
07:50 AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik’ten Atatürk için skandal “diktatör“ çıkışı AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal "diktatör" çıkışı
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
15:07 Esenyurt’ta ’’Halay’’ kavgası İki grup birbirine girdi Esenyurt'ta ''Halay'' kavgası! İki grup birbirine girdi
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed’den umutluyum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum
14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musk ile de adımlar atılabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musk ile de adımlar atılabilir
14:16 Arda Turan formasını giydiği takımın başına geçiyor Arda Turan formasını giydiği takımın başına geçiyor
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
13:44 Buca Belediyesi’nde grev var, sokaklar adeta çöplüğe döndü Buca Belediyesi'nde grev var, sokaklar adeta çöplüğe döndü
13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
13:23 Galatasaray’ın yıldızı milli takımı kadrosundan çıkarıldı Galatasaray'ın yıldızı milli takımı kadrosundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 09:51:24. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.