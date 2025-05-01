Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

YALOVA - Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yalova'ya seyir halinde olan 35 plakalı 2 araçta uyuşturucu madde olabileceğini değerlendirdi. Narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde gerçekleştirilen aramalarda, 5 parça halinde toplam 139 kilo 700 gram sentetik ecza yapımında kullanılan pregabalin maddesini ve 4 parça halinde dolum yapılmaya hazır 400 bin adet sentetik ecza kapsülü ele geçirdi.

Araçlarda bulunan Ö.E., B.Y. ve U.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.