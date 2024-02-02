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Yalova ve İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Yalova ve İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yalova ve İstanbul\'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yalova ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda jandarma tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda 214 adet sahte 100 TL, 36 adet sahte 200 TL ve 2 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi. Sahte banknotların seri numaralarının yapılan sorgulama sonucunda bin 640 olayda kullanıldığı belirlendi.

02.02.2024 11:18
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Yalova ve İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova merkez ve Çınarcık ilçesinde, 2023 yılı eylül ayı içinde değişik tarihlerde piyasaya sahte para sürme olaylarını araştıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçun örgütlü ve organize şekilde gerçekleştirildiğini tespit etti. Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düğmesine basan jandarma ekipleri 5 şüphelinin ikamet ve üst aramalarında 214 adet sahte 100 TL, 36 adet sahte 200 TL, 2 adet sahte 100 ABD doları ele geçirdi.

Sahte banknot seri numaralarının, Merkez Bankası Sahte Banknot İzleme Sisteminde yapılan sorgulaması sonucunda aynı seri numarasına sahip banknotların ülke genelinde bin 640 olayda kullanıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden O.A. ve D.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken Y.A., E.Y ve H.M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova ve İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova ve İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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