Yan yatan otomobilden cam kesilerek kurtarıldı - Son Dakika
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Yan yatan otomobilden cam kesilerek kurtarıldı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobil yan yattı. Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu otomobilin ön camı kesilerek çıkarıldı.

25.08.2024 12:04  Güncelleme: 12:10
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Yan yatan otomobilden cam kesilerek kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobil yan yattı. Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu otomobilin ön camı kesilerek çıkarıldı.

Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki ışıklar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. idaresindeki 41 ARL 839 Fiat marka hafif ticari araç ile K.B. hakimiyetindeki 06 CVF 386 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobil yan yattı, sürücü K.B. araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın ön camını keserek K.B'yi çıkardı. Yaralı sürücüler K.B. ile O.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yan yatan otomobilden cam kesilerek kurtarıldı
Kaynak: İHA

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