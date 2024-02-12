Yanan sürücü yarasını unutup sedye üzerinde yakınlarını teselli etti
AKSARAY - Aksaray'da otomobiline yakıt aldığı esnada aniden yanmaya başlayan araca müdahale eden sürücü yaralanırken, hastanede kendisine feryat eden yakınlarını görünce yarasını unutup sedyede, "Bir şey yok sakin olun" diye yakınlarını teselli etti.
Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakıt almak için 51 KH 088 otomobili ile akaryakıt istasyonuna gelen Can B. (25), yakıt aldığı esnada sigara yakması sonucu araç bir anda alev aldı. Aracın yanmaya başladığını fark eden sürücü akaryakıt istasyonundaki görevliler ile araca müdahale ederken kafası ve kolları yandı. Birinci derece yanıkla yaralanan sürücüyü güvenli bölgeye çeken istasyon görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Olayı haber alan yakınları acil servis girişinde yaralı sürücünün ambulanstan indiği esnada gözyaşlarıyla feryat etti. Bu sırada yaralı sürücü sedye üzerinde yarasını unutup, "Bir şey yok sakin olun" diyerek yakınlarını teselli etmeye çalıştı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, birinci derece yanığı olduğu bildirildi. Hurdaya dönen araç ise çekici ile otoparka çekildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
Kayserispor-Beşiktaş maçının 56. dakikasında Ernest Muçi'nin şutu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular, topa elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem Kadir Sağlam, VAR ile de görüştükten sonra oyunu sürdürme kararı verdi. Bu karar sonrası Beşiktaşlı oyuncular yoğun itirazda bulundu.
Real Madrid takım otobüsü, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giderken kaza yaptı. Otobüs, Almanya'da beyaz bir Toyota ile çarpıştı ve maddi hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, oyuncular yolculuğa devam etti.
Adana Büyükşehir Belediye binasında belediye çalışanı M.G. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi genç kadın, bunalıma girdikten sonra arkadaşlarına 'Çok yoruldum, yapamıyorum' mesajı attı. Arkadaşları tarafından engellenemeyen kadın, 4. katın penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yla Esenboğa Havalimanı'nda görüştü. Erdoğan Gezeravcı'ya Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak, ''Benimle konuştuktan sonra nasıl yukarıya çıktın?'' diye sordu. Gezeravcı, ''Zaten ayaklarımla tutunuyordum. Sadece ayak uçlarımla, küçük bir hareketle yukarıya ivme kazandım.'' dedi.
Yılın ikinci Kabine toplantısı sona erdi. 3 saat 15 dakika süren toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı kararıyla ilgili "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda milli haltercilerimiz Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi oldu. Gamze Altun, 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yanan sürücü yarasını unutup sedye üzerinde yakınlarını teselli etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?