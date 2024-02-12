Yanan sürücü yarasını unutup sedye üzerinde yakınlarını teselli etti - Son Dakika
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Yanan sürücü yarasını unutup sedye üzerinde yakınlarını teselli etti

Aksaray'da otomobiline yakıt aldığı esnada aniden yanmaya başlayan sürücü yaralanırken, hastanede yakınlarını görünce yarasını unutup sedyede, 'Bir şey yok sakin olun' diye teselli etti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

12.02.2024 17:58  Güncelleme: 18:04
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Yanan sürücü yarasını unutup sedye üzerinde yakınlarını teselli etti

AKSARAY - Aksaray'da otomobiline yakıt aldığı esnada aniden yanmaya başlayan araca müdahale eden sürücü yaralanırken, hastanede kendisine feryat eden yakınlarını görünce yarasını unutup sedyede, "Bir şey yok sakin olun" diye yakınlarını teselli etti.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakıt almak için 51 KH 088 otomobili ile akaryakıt istasyonuna gelen Can B. (25), yakıt aldığı esnada sigara yakması sonucu araç bir anda alev aldı. Aracın yanmaya başladığını fark eden sürücü akaryakıt istasyonundaki görevliler ile araca müdahale ederken kafası ve kolları yandı. Birinci derece yanıkla yaralanan sürücüyü güvenli bölgeye çeken istasyon görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Olayı haber alan yakınları acil servis girişinde yaralı sürücünün ambulanstan indiği esnada gözyaşlarıyla feryat etti. Bu sırada yaralı sürücü sedye üzerinde yarasını unutup, "Bir şey yok sakin olun" diyerek yakınlarını teselli etmeye çalıştı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, birinci derece yanığı olduğu bildirildi. Hurdaya dönen araç ise çekici ile otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yanan sürücü yarasını unutup sedye üzerinde yakınlarını teselli etti
Kaynak: İHA

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