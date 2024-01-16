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Yangın çıkan daireden alevler yükseldi, mahsur kalan anne ve çocuğu böyle tahliye edildi - Son Dakika
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Yangın çıkan daireden alevler yükseldi, mahsur kalan anne ve çocuğu böyle tahliye edildi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında alevler yükseldi. Üst katta mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle aşağı indirildi. Yangından etkilenen olmazken bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

16.01.2024 - 17:46,
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Yangın çıkan daireden alevler yükseldi, mahsur kalan anne ve çocuğu böyle tahliye edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında alevler böyle yükseldi. Üst katta mahsur kalan anne ve çocuğunu itfaiye ekipleri indirdi.

Alınan bilgelere göre, ilçenin Bağcılar Mahallesi 1147. Sokak'ta bir sitenin içinde bulunan apartmanın 6. katında henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Üst kattaki dairede mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle aşağı indirildi.

Yangından etkilenen olmazken bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın çıkan daireden alevler yükseldi, mahsur kalan anne ve çocuğu böyle tahliye edildi
Kaynak: İHA
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