Yangın Öğretmenler Günü'nü Tehdit Etti - Son Dakika
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Yangın Öğretmenler Günü'nü Tehdit Etti

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Afyonkarahisar'da yangın, Öğretmenler Günü programında 1 ölü, 17 yaralıya neden oldu.

22.11.2024 13:17
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Öğretmenlerin eğlencesi az kalsın faciaya dönecekti

Yanan restoranda Öğretmenler Günü programı düzenlendiği ortaya çıktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yangın çıkan ve bir kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı restoranda Öğretmenler Günü programı düzenlendiği ve yangının davetli öğretmenlerin giriş yaptıkları saatlerde başladığı ortaya çıktı.

Afyonkarahisar- İzmir karayolu Kadayıfçıoğlu Kavşağındaki bir akaryakıt istasyonu yerleşkesinde bulunan restoranda dün müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası bir anda içerideki perdeleri tutuşturmuştu. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınmıştı. Olayda restoran çalışanı 1 kadın hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralanmıştı.

Yangının ardından gün ağarması ile felaketin boyutları da ortaya çıktı. Yangında 2 katlı ahşap iş yerinin tamamının yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

"Rabbim'e şükürler ediyorum, Allah hepimizi korudu"

Yangının çıktığı restoranda Türk Eğitim Sen Afyonkarahisar Şube Başkanlığının' da dün gece Öğretmenler Günü dolayısıyla davet verdiği ve programa yaklaşık 200 üyenin katılacağının beklendiği kaydedildi. Yangının öğretmenlerin davet için restorana giriş yapmaya başladıkları saatlerde çıktığı belirtildi.

Yangının ardından olay yerine giden Türk Eğitim Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Muhtar Demirci ise yaptığı açıklamada, "Maalesef talihsiz bir kaza yaşandı. Balkon kısmında bulunan sobadan sıçradığını tahmin ettiğimiz bir yangın. Rüzgarında etkisiyle hızla yayıldı. Şükürler olsun ki programın başlamasına daha 15-20 dakika vardı. O nedenle facianın eşiğinden döndük, Rabbim'e şükürler ediyorum, Allah hepimizi korudu" dedi.

Öte yandan, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yangın Öğretmenler Günü\'nü Tehdit Etti
Kaynak: İHA

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