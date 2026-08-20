Yangın Sonrası Müteahhidin Mağduriyeti

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında evleri küle dönen aile, müteahhidin 1,5 yıldır ücretini ödedikleri yeni evi inşa etmemesi ve sebebiyle tek odalı konteynerde hayat mücadelesi veriyor. Yeni evine kavuşmanın hayalini kuran 61 yaşındaki kadın, gözyaşlarına boğuldu.

Kastamonu'nun Daday ilçesi Bezirgan köyü Maden Mahallesi'nde yaşayan Sönmez ailesinin evinde, 9 Mayıs 2025 tarihinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın sırasında evde bulunan aile komşularının yardımıyla, pencereden atlayarak kurtuldu. İtfaiye ve orman ekipleri tarafından söndürülen yangında Sönmez ailesinin ev, ve ahırı ve köy camisi yanarken, ahırda bulunan 6 tavuk ile evdeki kedi de telef oldu. 62 yaşındaki Yaşar Sönmez ise yangından yaralı kurtuldu.

Ev yaptırmak isteyen aile konteynere mahkum kaldı

Yangın sebebiyle evsiz kalan Sönmez ailesi, Daday Kaymakamlığı tarafından kendilerine tahsis edilen arsaya ev yapmak için köy camisini inşa eden müteahhit H.İ.K. ile anlaştı. Aile, 24 Ekim 2025 tarihinde 700 bin liraya anlaştıkları ve 500 bin TL para ödedikleri H.İ.K. ile şahitler huzurunda sözleşme imzaladı. İddiaya göre, yapılan sözleşmenin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen müteahhit tarafından evin inşaatına başlanmadı. Evin inşa edilmemesi sebebiyle yaklaşık 1,5 yıldır tek odalı konteyner ve kurdukları çadırlarda yaşayan aile, evi inşa etmeyen ve aldığı parayı iade etmediği iddia edilen H.İ.K. hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"Tek gözlü odada çekyatların üzerinde konteynırda 5 kişi kaldık"

Tek odalı konteynerdeki çekyatların üzerinde 5 kişi yaşadıklarını söyleyen Yaşar Sönmez'in eşi Meliha Sönmez, gözyaşlarına boğularak, "1,5 yıl önce saat 03.00'te uyandık. Yangından kurtulmak için beş kişi kapıya yöneldik ama dışarı çıkamadık. Daha sonra pencereden çıktık. Eşimin başı, alnı, omzu, benim sırtım yanmıştı. Komşular üzerimize kıyafetler giydirdi, hayvanlarımızı kurtardı. 5 hayvanımız, üç günlük buzağımız vardı. Tavuklarım yandı, bir tane kedim yandı. İçeride onları görmedim. Bir müteahhit geldi buraya, 'camiyi yapacağım' dedi. Toplanan yardım paralarından evimizi yaptırmak için o müteahhide 500 bin TL verdik. Parayı alıp gitti, bir daha geri vermedi, evi de yapmadı. Mağdur kaldık. Konteyneri de eşimin çalıştığı iş yerinden verdiler. Sağ olsunlar, hiç arayıp sormadılar, geri de almadılar. Konteynerin içine yaşıyoruz. Kızım ile torunum damadım çalıştığı için bizle kalıyorlardı. Damadım gelip onları aldı. Biz üç kişi konteynerde yaşıyoruz. Gidecek yerimiz yok. Tek göz odada, bu çekyatlarda 5 kişi yattık, kaldık" dedi.

Müteahhide verdikleri parayı geri istediklerini ifade eden Meliha Sönmez, "Bir yıldır paramızı istiyoruz. 6 ay boyunca evimiz yapacak diye bekledik, yapmadı. Ondan sonra paramızı geri istedik ama vermedi. 1,5 yılımız böyle geçti. Bu konteynerin içinde yaşamaya devam ediyoruz. Daha ne kadar sürecek bilmiyoruz. Konteyneri de geri isterlerse o zaman ne yapacağımızı bilmiyorum. İnşallah, yardım eden olur. Allah'ın büyüktür" diye konuştu.

"Paramızı alamayınca Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduk"

Fuat Sönmez ise, "Yangından sonra bizim için yardım toplandı. Daday Kaymakamlığımız tarafından köy çıkışında arazi tahsis edildi. Köy camii de kullanılamaz hale gelince bir tane müteahhit ile anlaştılar. Müteahhit geldi, camiyi yapmaya başladı. Biz de o süre zarfında arazinin alımı, evi yaptırmak için usta arayışındaydık. Şahıs da bizim mağduriyetimizi gördü, konteynerde kaldığımızı gördü. Sonra, 'sizi mağdur etmeyeceğim' dedi. Nen camiyi yaparken kendisine çok yardımcı oldum, traktörle malzeme taşımasına yardım ettim. Müteahhit bana yardımcı olacağını, çok fazla maliyetli olmayacak şekilde evimi yapacağını söyledi. Malzeme adı altında benden 500 bin lira para talep etti. İlk başta vermek istemedim. Sonra bizim köyden tanıdıklarla beraber bizi arabaya bindirdi, yaptığı inşaat alanlarına götürdü. Teminat olarak göstermek amacıyla iki şahitle sözleşme yaptık. Biz, 500 bin lira parayı verdik. O zamandan bu zamana kadar araziye inşaat malzemesi getirmedi. Arazinin yeri bile İl Özel İdaresi tarafından hazırladı, Allah razı olsun, çok yardımcı oldular. Hafriyat malzemesi duruyor, atamadık. Mimarlık ücretleri, proje çizimi belimizi büktü. Müteahhit parayı vermeyince daha da mağdur duruma düştük. İnşaata da başlayamadık. Babam, annem ve ben konteynerde kalıyoruz. Zor durumdayız. Yardım etmelerini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Paralarını alamayınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirten Fuat Sönmez, "Aslında ödeme yapacağını söylüyor ama bizi oyalayıp duruyor. Ödemeyi sürekli erteliyor. Amcam ve babam müteahhit ile görüşmüş, 'avukata verin, alabiliyorsanız alın' demiş. Hiçbir şey yapamıyoruz. Elimde onda olan paradan başka para da kalmadı. Yapabileceğim bir şey de yok. Evin yerini hazırladık, öyle duruyor. Sağ olsun eş dost sayesinde 7 ton demir aldık. Paramızı da alamayınca Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Evinde ekmek yapamıyor, bize gelip yapıyor"

Sönmez ailesinin komşusu Seher Maden de, "Komşularımız çok kötü durumdalar. Müteahhide 500 bin lira ödediler, o da evi yapmadı. Şu an inkar ediyormuş, vermiyormuş. Birkaç defa aradılar. Bu aile çok mağdur durumda. Bu para hayırseverlerin yardımıyla toplanan bir paraydı" dedi.

"Lütfen müteahhitten para alınsın"

Yaşar Sönmez'in ağabeyi Selahattin Sönmez de, "Yangından sonra yardımlarla bayağı bir para birikti. Bizim evle birlikte köyün camisi de yandı. Köyün camisini yapan müteahhit ağabeyimi, yeğenimi kandırarak, bunların elinden 500 bin lirayı, 'demir alacağım, çimento alacağım, malzemeyi almam lazım' diyerek aldı. Dekontları mevcut. 'Evin kaba inşaatını 700 bin liraya yaparım' diye ağabeyimi, yeğenimi kandırıyor. Parayı alıyor, hiçbir şey yapmıyor, çivi bile çakmıyor. '31 Temmuz'da paranın hepsini veririm' diye sözleşme yapmışlar. Ellerinde sözleşmesi de var. Önce yaptıkları sözleşmeyi feshetmişler. Tabii parayı iade etmeyince ağabeyim beni aradı, 'müteahhit paramı vermiyor, ne yapalım' diye sordu. Ben müteahhidin telefon numarasını aldım, aradım. 'Sen ağabeyimden aldığın parayı niye iade etmiyorsun, bu adamlar gariban. Toplanan yardımları elinden aldın, bu adamlar gariban. Tek odalı konteynerde kalıyor. Bunun parasını iade et, evini yaptıralım' dedim. 'Sen nereden arıyorsun, sen de kimsin, ödemiyorum' dedi. Bu müteahhit denilen şahsın elinden bu para alınarak lütfen yeğenime iade edilsin. Bu da evini yaptırsın, insan gibi evinde yaşasın" diye konuştu.