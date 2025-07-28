Yangın Yardımına Giden Araç Kaza Yaptı

Orhaneli ile Harmancık arasında çıkan orman yangınına yardım için yola çıkan otomobil, su tankerine çarptı. Otomobildeki baba-oğul yaralandı.

Bursa'nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınına yardım için yola çıkan İsa A. idaresindeki 43 U 7397 plakalı otomobil, bölgedeki çalışmalara destek vermek için yolda ilerleyen su tankerine çarptı. Yaralılara ilk müdahaleler, çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Kazada otomobilde bulunan İsa A. ve oğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat yapılırken, otomobil kullanılmaz hale geldi. - BURSA