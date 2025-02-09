Yangında evleri küle döndü, kurtarılan kedilerinin yanında gözyaşı döktü - Son Dakika
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Yangında evleri küle döndü, kurtarılan kedilerinin yanında gözyaşı döktü

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Yangında evleri küle döndü, kurtarılan kedilerinin yanında gözyaşı döktü Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi ambulansta ayakta tedavi edilirken, 2 kedi itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

09.02.2025 09:51
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Yangında evleri küle döndü, kurtarılan kedilerinin yanında gözyaşı döktü

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi ambulansta ayakta tedavi edilirken, 2 kedi itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kendi imkanlarıyla evden çıkan 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi, evde bulunan 2 kedi ise itfaiye tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Evlerinde yangın çıktığını duyup iş yerinden gelen bir kadın ise kurtarılan kedilerinin yanında gözyaşı döktü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Orta Mahalle Şehitler Camii yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı 10 dairelik apartmanın Gülsüm Çilenker'e ait olduğu belirtilen 2. katında yangın çıktı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada evde bulunan 4 kişi kendi imkanları ile evden çıktı. Polis ekipleri tedbir amaçlı apartmanı boşaltırken, sağlık ekipleri dumanlardan etkilenen 2 si çocuk 4 kişiyi ambulansta tedavi etti. Ayakta tedavi edilen 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kedileri itfaiye kurtardı

İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında evde olduğu belirtilen 2 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ev sakinlerine teslim edildi. Kedilerde herhangi olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Yangında evlerinin yandığını duyup çalıştığı iş yerinden gelen bir kadın ise, kurtarılan kedilerinin yanında gözyaşı döktü. Genç kadını komşuları sakinleştirdi.

"Duman sarmıştı her yeri"

Yangın anında apartmandan çıkan komşulardan Zeynep Arslan, "Ben o sırada evde oturuyordum. Bir duman geldi. Nereden geldiğini önce anlayamadım. Sonra 'çabuk dışarı çıkın yangın var' diye bağırdılar. Dış kapıya doğru yöneldim. Duman sarmıştı her yeri. Ağzımı burnumu eşarbımla kapattım zor çıktım dışarı" dedi.

Evin 2 odasının tamamen kullanılamaz hale geldiği yangının, elektrik sobasından çıktığı ileri sürüldü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yangında evleri küle döndü, kurtarılan kedilerinin yanında gözyaşı döktü - Son Dakika

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