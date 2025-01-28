Yangında Yanan Paranın Bir Kısmı Kurtarıldı - Son Dakika
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Yangında Yanan Paranın Bir Kısmı Kurtarıldı

Karaman'da yangında 1 milyon lirası yanan esnaf, Merkez Bankası'ndan 363 bin lira geri aldı.

28.01.2025 22:15
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Yangında 1 milyon lirası yanan esnafın yüzünü Merkez Bankası güldürdü

KARAMAN - Karaman'da metal atölyesinde çıkan yangında yüklü miktarda parası yanan esnaf, Merkez Bankası tarafından parasının bir kısmının kurtarılmasının sevincini yaşadı.

Hamidiye Mahallesi Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 733. Sokak'taki metal atölyesinde 15 Aralık 2024'te çıkan yangında sac kovada bulunan 1 milyon liraya yakın parası yanan atölye sahibinin yardımına Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli yetişti. Vali Çiçekli olaydan birkaç gün sonra atölyeye gelerek incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrasında Ziraat Bankası Karaman Merkez Şube Müdürü Hasan Örün ile görüşmeler sağlandı. Banka Müdürü Örün ile Merkez Bankası'na müracaat eden Ali Ün, yanan paralardan geriye kalan kısımlar üzerinde yapılan incelemenin ardından parasının 363 bin liralık kısmını geri aldı.

"Paranın 363 bin liralık kısmı kurtuldu"

Yangının yaşandığı günü ve sonrasında yaşananları anlatan atölye sahibi Ali Ün, "15 Aralık 2024 Pazar günü sabah saatlerinde dükkanıma geldiğimde yangın vardı. Hemen müdahale edip itfaiyeyi aradık. Yangın söndükten sonra bir kovada sakladığım 1 milyon lira kadar nakit paramın da yandığını fark ettik. Yangından birkaç gün sonra Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli atölyemizi ziyaret etti. Yanan paranın bir kısmının kurtarılması için Ziraat Bankası Müdürü Hasan Örün ile birlikte Merkez Bankası'na paralarımı göndermem için çok yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. Yangın sonrasında da Valimiz Mehmet Fatih Çiçekli ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan sürekli ziyaretime geldiler, halimi sordular, arkamda durdular. Bu süreçte beni arayan eş-dosttan da Allah razı olsun" dedi.

Merkez Bankası'nın böyle bir uygulamasının olduğunu bilmediğini anlatan Ali Ün, "Valimiz sayesinde öğrendik ve paranın 363 bin liralık kısmı kurtuldu. Dükkanı açtığımızda içeride yoğun duman ve alevler vardı. Yangın söndükten sonra içeriye baktık. Mushaf-ı Şerif zarar görmemiş, naylon kılıfı bile yanmamıştı. Bu olay hepimiz için bir ibret oldu. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(AKO-MD-FM-

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yangında Yanan Paranın Bir Kısmı Kurtarıldı - Son Dakika

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