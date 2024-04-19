Yangından küle dönen marketin hasarı böyle görüntülendi
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün bin 250 metrekare kapalı alana sahip markette çıkan yangının oluşturduğu hasar dron ile böyle görüntülendi.
Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde dün saat 14.00'da bin 250 metrekare kapalı 100 metrekaresi açık alanda sahip toptan perakende satış yapan zincir markette bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden market çalışanları ve müşteriler panikle dışarıya çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede marketin tamamına sirayet etti. Alevler marketin yanında bulunan İzmit Belediyesi'nin 2 katlı 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi'ne de sıçradı. Bölgeye çevre ilçelerden sevk edilen 36 araç ve 91 itfaiye personelinin teleskobik merdiven vasıtasıyla havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alındı.
Bugün de markette ve belediye binasında meydana gelen hasar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde marketteki ürünlerin tamamen yandığı, çatının çöktüğü görüldü.
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