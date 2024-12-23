Yapay Zeka Dolandırıcılığı: 650 Bin Lira Kaybetti - Son Dakika
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Yapay Zeka Dolandırıcılığı: 650 Bin Lira Kaybetti

Balıkesir'de bir kadın, yapay zeka destekli sahte yatırım reklamıyla 650 bin lira dolandırıldı.

23.12.2024 19:54
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Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı hayatı kabusa döndü

Yapay zeka ile hazırlanmış sahte yatırım reklamına tıkladı 650 bin lira dolandırıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi kadının hayatı sosyal medyada yapay zeka ile hazırlanmış sahte yatırım reklamları yüzünden kabusa döndü.

Yapay zeka ile ünlü isimlerin seslerini ve görüntülerini taklit ediliyor yanıltıcı videolar hazırlanıyor. Yapay zeka ile hazırlanan videolu reklamı tıklayan Birgül Güden 650 bin lira dolandırıldı.

Yapay zeka ile oluşturulan sahte video linkine tıklayan Birgül Güden "Basmamla aramaları bir oldu. Hesaplarıma girdiler yönlendirerek yani Skype üzerinden. Hesaplarıma girerek hesaplarımı da para kredi çekmişler ve ben bunlardan haberim yok. Ta ki benim çocuğumun üniversiteye gitmesinden bir gün önce. Yani bankaya gittim, bu kadar para var hesabınıza. Çekilmiş dedi borcunuz. Hiçbir işlem yapamazsınız ve o günden beri dünyam karardı."dedi.

Bankalardan kendi adına çekilen kredileri ödeme imkanı olmadığını ifade eden Birgül Güden "O günden sonra aradılar beni. Hiçbir para ödemeyeceksiniz. Sadece yatırım amaçlı şu kadar para kazanacaksınız. Hiçbir öyle bir şey olmadı. Mahvettiler beni. Yani Cumhurbaşkanımızdan bu işle ilgilenen gerekli kişiler bana yardım etsinler. Ben asgari ücretle çalışan iki çocuk annesiyim. Çocuğum üniversiteyi bıraktı geldi bu konuda. Çocuğum da üniversite okuyor. Hiçbir şekilde yani asgari ücretle çalışıp da bu parayı ödeyecek bir durumda değilim."dedi.

Birgül Güden "Demek ki ben böyle bir şey yapmam, benim başıma gelirse böyle yapmam, etmem demesinler. Çünkü onlardan biri de bendim. Gördüğüm zaman, duyduğum zaman bu insanlar nasıl aldanıyor? Hiç mi düşünmüyorlar? Ama demek ki oluyormuş. Nasıl oldu, nasıl bitti bilmiyorum. İpnoz mu ediyorlar? Değişik bir konuşma şekilleri. Siz bile daha inanırsınız yani."dedi.

Yaşadıkları sonrasında şikayetçi olduğuna değinen Günden "Önce karakola gittim. Allah razı olsun onlardan. Beni yönlendirdiler, bana söylediler, savcılığa gittim. Şu an zaten savcılıkta. Ama daha büyük yerlerden daha büyük yardım istiyorum. Çünkü halen daha Instagram'da olsun yani medyada dönüyor."dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yapay Zeka Dolandırıcılığı: 650 Bin Lira Kaybetti - Son Dakika

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