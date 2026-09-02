500 bin dolarlık senet kayboldu: Vatandaş suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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500 bin dolarlık senet kayboldu: Vatandaş suç duyurusunda bulundu

500 bin dolarlık senet kayboldu: Vatandaş suç duyurusunda bulundu
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İzmir Çeşme'de bir vatandaş, tahsilat için özel bir bankaya teslim ettiği 500 bin dolarlık senedin kaybolduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Bankanın kendisini 3 yıl oyaladığını, senedin akıbetinin belirsiz olduğunu ve borçlu şirketin iflas etmesiyle maddi kayba uğradığını belirten mağdur, savcılığa başvurdu. Avukatı ise senedin kasıtlı olarak yok edildiğini düşündüklerini, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tahsil edilmesi amacıyla özel bir bankaya teslim ettiği 500 bin dolar (yaklaşık 24 milyon 149 bin TL) değerindeki senedinin kaybolduğunu iddia eden vatandaş, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdur vatandaş, bankanın ihmali nedeniyle borçlu şirketten tahsilat yapamadığını ve büyük maddi kayıp yaşayarak yeniden iş hayatına dönmek zorunda kaldığını söyledi.

İsviçre'de uzun yıllar uçak teknisyenliği yaptıktan sonra 2017 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapan Alp Hatırlı, ticaret yaptığı bir arkadaşına gönderdiği paranın karşılığında senet aldı. Hatırlı, tahsil edilmesi ve ödenmemesi halinde protesto işlemlerinin yapılması amacıyla 2 Haziran 2021 tarihinde, biri 500 bin dolar, diğeri ise 525 bin dolar bedelli iki bonoyu Çeşme'deki özel bir bankanın şubesine teslim etti. İddiaya göre, vadesi gelen 525 bin dolarlık senet bir süre sonra kendisine iade edilirken, 500 bin dolarlık diğer senedin akıbeti aradan geçen 3 yıla rağmen açıklığa kavuşturulamadı. Banka yetkilileriyle defalarca görüştüğünü anlatan Hatırlı, senedin kaybolduğu yanıtını alınca Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

"Oyaladılar, sonra 'kaybettik' dediler"

Süreç boyunca maddi olarak büyük bir yıkım yaşadığını ifade eden Alp Hatırlı, varlıklı bir durumdayken yeniden maaşlı olarak çalışmaya başlamak zorunda kaldığını söyledi. Hatırlı, süreci şu sözlerle anlattı:

"Bankaya senetleri protestolu olarak verdim, tüm masraflarını ödedim. Ancak senedin durumunu sormak için her gittiğimde beni 'Haftaya gelin, araştırıyoruz' diyerek oyaladılar. Daha sonra o işlemlere bakan personelin emekli olduğunu ve senedin kaybolduğunu, nerede olduğunu bilmediklerini söylediler. 500 bin dolarlık senet resmen yok. Bir kişinin emekli olmasıyla evrak mı kaybolur? O kadar param varken, şimdi mecburen özel bir şirkette maaşlı çalışıyorum. Bir senedin böyle ortadan kaybolmasında kötü niyet ve kasıt olduğunu düşünüyorum, şikayetçiyim."

"Kasten yok edildiği kanaatindeyiz"

Alp Hatırlı'nın avukatı Ferhat Demirci ise, olayın basit bir personel hatası olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. Bankanın 3 yıl boyunca müvekkilini geçiştirici cevaplarla oyaladığını belirten Demirci, "Banka yetkilileri açıkça 'Senedi kaybettik' diyor. Ne şekilde kaybolduğunu kimse izah edemiyor. Bu süreçte borçlu olan şirket iflas etti ve senedin tahsil kabiliyeti kalmadı. Bankada binlerce evrak varken, sadece müvekkilime ait böylesine yüksek meblağlı bir senedin kaybolması bize göre basit bir ihmal olamaz. Bu evrakın, borçlu şirketin veya başka birilerinin lehine menfaat elde etmek amacıyla kasıtlı olarak yok edildiği kanaatindeyiz. Savcılığa sunduğumuz suç duyurusunda, bankadaki işlem zincirinin detaylıca incelenmesini ve kastı olan kişilerin tespit edilmesini talep ettik. Beklemedeyiz" açıklamasında bulundu.

Olayla ilgili savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Çeşme, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 500 bin dolarlık senet kayboldu: Vatandaş suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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