Yargıtay'dan Melek İpek Kararı - Son Dakika
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Yargıtay'dan Melek İpek Kararı

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Melek İpek'in temyiz istemi Yargıtay tarafından oy birliğiyle reddedildi.

06.12.2024 18:02
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Yargıtay'dan 'Melek İpek' kararı

-Yargıtay, temyiz isteminin oy birliğiyle reddine karar verdi

ANTALYA - Antalya'da, eşi Ramazan İpek'i öldüren ve 108 gün tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden tahliye edilen Melek İpek'in (31), Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararının taşındığı Yargıtay, temyiz isteminin oy birliğiyle reddine karar verdi.

Döşemealtı ilçesinde, kendisine işkence ettiği gerekçesiyle 7 Ocak 2021 yılında 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle vurarak, öldüren Melek İpek, mahkemece tutuklandı. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince tahliyesine karar verilen İpek, 108 gün sonra serbest bırakıldı.

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itiraz ise, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce görüşüldü. İstinaf başvurusunun ayrı ayrı esastan reddine hükmeden Ceza Dairesi, birinci derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu.

Kararın taşındığı Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısının temyiz istemlerinin, 5271 sayılı Kanun'un 298/1. maddesi uyarınca, Tebliğname'ye aykırı olarak, oy birliğiyle reddine karar verdi.

Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran ise, Yargıtay'ın verdiği karar dosyasının kendilerinde olduğunu, kararın kesinleştiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yargıtay'dan Melek İpek Kararı - Son Dakika

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