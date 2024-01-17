Yargıtay, Manisa\'da bir kadını öldüren sanığın cezasını ikinci kez bozdu

Yargıtay kadın cinayeti davasının kararını ikinci kez bozdu

Manisa'da Canan Çeviren isimli kadını öldüren ve indirimsiz müebbet hapis cezası alan sanık Ferhat İnne'ye verilen ceza, Yargıtay tarafından ikinci kez bozuldu

Kararın ikinci kez bozulmasına tepki gösteren Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi:

"Yargıtay'ın verdiği bu tarz kararlar bu cinayetlerin işlenmesinde caydırıcılıktan uzak hatta cesaretlendirici nitelikte"

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 42 yaşındaki Canan Çeviren'i tabancayla vurarak öldüren Ferhat İnne'nin Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davada indirimsiz müebbet hapis cezası verilmesi Yargıtay tarafından 2. kez hukuka aykırı bulunarak bozuldu. Karara tepki gösteren Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, "Yargıtay'ın verdiği bu tarz kararlar bu cinayetlerin işlenmesinde caydırıcılıktan uzak hatta cesaretlendirici nitelikte" dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 42 yaşındaki Canan Çeviren'i tabancayla vurarak öldüren Ferhat İnne'nin Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davada mahkemenin ikinci kez indirimsiz müebbet hapis cezası vermesi Yargıtay tarafından 2. kez hukuka aykırı bulunarak bozuldu. Yargılamaya 6 Şubat tarihinde yeniden başlanacak. Olayda hayatını kaybeden Canan Çeviren'in ailesinin avukatı Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, "Sanık Canan Çeviren'i öldürmek sebebiyle müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık vekili tarafından Yargıtay'a başvuru yapılmıştı ve Yargıtay da sanık hakkında takdiri indirim nedenlerinin uygulanmamasını bir bozma sebebi olarak değerlendirdi ve ne yazık ki bu verilen karar ikinci kez veriliyor. Bu karar, kadın cinayetleri konusunda Yargıtay tarafından verilen bu karar oldukça üzücü. Yargıtay'ın verdiği bu tarz kararlar bu cinayetlerin işlenmesinde caydırıcılıktan uzak hatta cesaretlendirici nitelikte. Tekrar Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde bir duruşma görülecek. Biz sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için hukuk mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

"Takdiri indirim"

Yargıtay'ın verdiği bozma kararının sebeplerini de açıklayan İplikçi, "Yargıtay'ın bozma gerekçesi şu şekilde: sanığın Canan Hanımı vurmasından sonra olay yerinden kaçmaması, ambulansı çağırması gibi durumlar takdiri indirim sebebi olarak değerlendirmiş. Fakat sonuç itibariyle bir ölüm gerçekleşti. Öldürme amacıyla olay yerine gidildiği hem görüntülerden hem de yargılama sürecinden barizce belli olmasına rağmen olay yerinden uzaklaşmaması ve sanığın herhangi bir sabıkasının bulunmaması Yargıtay tarafından takdiri bir indirim olarak değerlendirildi. Bir önceki kararda da Yargıtay benzer karar vermişti. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi sanığın tekrar müebbet olarak yargılamaya karar vermişti ve Yargıtay'ın kararına uymamıştı. İkinci kez Yargıtay görüşünü tekrar etti. Böyle bir süreç içerisindeyiz. Yeni bir duruşmamız olacak 6 Şubat'ta. Orada tekrar mahkeme yeniden Yargıtay kararını değerlendirerek bizim de savunmalarımız ve beyanlarımız doğrultusunda bir hüküm kuracak." diye konuştu.

"Ailesi çok üzgün"

Yaşanan sürecin Canan Çeviren'in ailesini ve çocuklarını da çok yıprattığını kaydeden İpllikçi şunları söyledi: "Ailesi gerçekten çok üzgün. Bir kayıp söz konusu. Çok yıprandılar hem çocukları hem de ailesi, gerçekten çok üzgünler ve adaletin yerini bulmasını istiyorlar."

Olayın geçmişi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 11 Aralık 2020 tarihinde evli ve bir çocuk babası Ferhat İnne aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen eşinden boşanmış 2 çocuk sahibi Canan Çeviren ile emlak ofisinde tartışmaya başladı. Çeviren'e ait emlak ofisinde yaşanan tartışmanın büyümesi sonrası Ferhat İnne yanında getirdiği tabancayla Canan Çeviren'e ateş etti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken zanlı Ferhat İnne 112'yi arayıp ardından Barbaros Polis Karakolu'na giderek silahıyla birlikte teslim oldu. Ferhat İnne'nin polise, gönül ilişkisi olduğu Canan Çeviren'in kendisini sürekli tehdit etmeye başladığını ve boşanma noktasına gelerek bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi. Ferhat İnne'nin ilk yargılanmasında verilen indirimsiz müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuş yeniden görülen davada Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ferhat İnne'ye indirimsiz müebbet hapis cezası hükmü verilmişti. Verilen kararın tekrar Yargıtay tarafından bozulması sonrası Ferhat İnne'nin yargılanmasına 6 Şubat tarihinde yeniden başlanacak.