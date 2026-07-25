Önce yarı çıplak halde sokağa çıktı, daha sonra kendini balkondan attı

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen bir kadın, yarı çıplak halde sokağa çıktı.

ÖNCE EVİNE ÇIKTI, SONRA BALKONDAN KENDİNİ ATTI

Çevrede paniğe kapılan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları sonucu kadın yeniden evine çıktı. Bir süre sonra 3. kattaki evinin balkonuna çıkan kadın, kendisini aşağı bıraktı. İnşaat malzemelerinin üzerine düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

DAHA ÖNCE DE EVİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞ

İddiaya göre, kadının daha önce de yaşadığı evi yakmaya çalıştığı ancak komşularının müdahalesiyle bu girişimin engellendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.