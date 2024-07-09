Yasa Dışı Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: Umut Tacirleri Yakalandı - Son Dakika
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Yasa Dışı Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: Umut Tacirleri Yakalandı

Yasa Dışı Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: Umut Tacirleri Yakalandı

Marmaris'te yapılan operasyonlarda, yasa dışı yollardan düzensiz göçmenleri yurt dışına kaçırma girişiminde bulunan insan kaçakçıları ve düzensiz göç ile mücadele çalışmalarında polis ve jandarmanın yaptığı operasyonlar sonucunda umut tacirleri teker teker yakalanarak adalete teslim ediliyor. Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Armutalan mahallesinde durdurdukları iki şüpheli araçta Suriye, Filistin ve Fas uyruklu 9 düzensiz göçmen ile birlikte aracın şoförü ve organizatör oldukları tahmin edilen üç kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de kırsal mahallelerde yaptıkları operasyonlarda yasa dışı yollarla insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şahsı yakalayarak tutukladı.

09.07.2024 22:53
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Yasa dışı yollardan düzensiz göçmenleri yurt dışına kaçırma girişiminde bulunan insan kaçakçılarına ve düzensiz göç ile mücadele çalışmalarında polisin ve kırsal mahallelerde Jandarmanın yaptığı operasyonlarda umut tacirleri teker teker yakalanarak adalete teslim ediliyor.

Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları rutin denetimler ve uygulamalar sırasında Armutalan mahallesi Datça yolu üzerinde iki şüpheli aracı durdurdu. Durdurulan araçlarda Suriye, Filistin ve Fas uyruklu 9 düzensiz göçmen ile birlikte aracın şoförü ve organizatör oldukları tahmin edilen F.T, O.A, S.K isimli üç kişi Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındılar. Gözaltı işlemlerinin ardından Marmaris adliyesine çıkarılan ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildiler. Çıkarıldıkları mahkemece 3 insan kaçakçısı tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise kırsal mahallelerde yaptıkları düzensiz göçle mücadele operasyonlarında, bir çok kez yasa dışı yollarla insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen H.A isimli şahsı yakaladı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A, tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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