Yasadışı Bahis Operasyonunda 13 Tutuklama - Son Dakika
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Yasadışı Bahis Operasyonunda 13 Tutuklama

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Eskişehir merkezli operasyonla toplam 516 milyon TL işlem hacmine sahip 13 kişi tutuklandı.

12.02.2025 10:20
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516 milyon TL'lik yasadışı bahis operasyonunda 13 tutuklama

ESKİŞEHİR - Eskişehir merkezli 9 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda, hesaplarında toplam 516 milyon 182 bin 91 TL tutarında işlem hacmi tespit edilen 24 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Eskişehir merkezli, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Kilis, Kocaeli, Ordu, Tekirdağ illerinde suç işleme amacıyla suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yasadışı bahisle alakalı soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Çalışmalar, kapsamında ekiplerce, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarında meslek ile gelirleriyle uyumsuz hesap hareketlerinin olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların banka hesaplarında 516 milyon 182 bin 91 TL tutarında işlem hacmi olduğu ekiplerce görüldü. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ekiplerce yapılan çalışmada; çok sayıda dijital materyal, başka şahsılara ait banka ve kredi kartı, kullanıma hazır sim kart, ateşli silah ve fişek ele geçirilmişti. Operasyonda yakalanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. 23 şüpheli ve halen cezaevinde bulunması nedeniyle SEGBİS ile 1 şüpheli mahkemeye çıktı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan para karşılığında kullanılan hesapların olduğu tespit edildi. Bu hesapların sahiplerine de cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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