İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasadışı göçmenlerin Türkiye'ye giriş ve çıkışlarını organize etmek, ülkede kalmalarına imkan sağlamak ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin finansal ve lojistik ağını yönetmekle suçlanan 6 şüpheli yakalandı. Soruşturmada, yaklaşık 784 milyon 709 bin 120 liralık suç gelirinin ticari faaliyet görünümü altında finansal sisteme dahil edildiği de belirlendi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › Yasadışı Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?