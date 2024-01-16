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Yaşlı adam cami tuvaletinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yaşlı adam cami tuvaletinde ölü bulundu

Çorum'da Ulukavak Mahallesi'nde bulunan bir cami tuvaletinde 74 yaşındaki Ahmet Kuşçu ölü olarak bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Kuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

16.01.2024 - 15:40,
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Yaşlı adam cami tuvaletinde ölü bulundu

ÇORUM - Çorum'da 74 yaşındaki adam cami tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Olay, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kuşçu'yu cami tuvaletinde hareketsiz yatarken gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Kuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Kuşçu'nun cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yaşlı adam cami tuvaletinde ölü bulundu
Kaynak: İHA
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Osmancık, Çorum, Olaylar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı adam cami tuvaletinde ölü bulundu - Son Dakika


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