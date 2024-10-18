Yaşlı Adam Dolandırıcıyı Tuzağa Düşürdü

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Yaşlı adamın polis rolündeki dolandırıcıdan kurtuluşu polisleri bile şaşırttı

Sahte polisten para için talimat alıp parayı gerçek polislere teslim etti

Dolandırıcıların istediği 250 bin TL'yi söyledikleri adres yerine karakola götüren yaşlı adam, polisin uyarısıyla dolandırılmaktan son anda kurtuldu

İstediğini alamayan pişkin dolandırıcı "Sen benim işimi bozdun" diye sitem etti

Dolandırıcıların oyununa gelen yaşlı adam; "Telefonla konuşarak beni hipnoz ettiler"

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşmek üzere olan 68 yaşındaki yaşlı adam, kuyumcudan bozdurup teslim aldığı 250 bin TL'yi polis merkezine götürdü. Yaşlı adam 'polisin kendisinden asla para istemeyeceğini' öğrenince dolandırıcıların oyununa gelmekten son anda kurtuldu. Telefonla konuşurken yaşlı adamın karakola gittiğini ve görüşmelerin kaydedildiğini anlayan dolandırıcı yaşlı adama "Sen benim işimi bozdun" diyerek bir de sitemde bulundu.

Olay geçtiğimiz pazartesi günü Burdur'un Bucak ilçesinde meydana geldi. Bucak'ta yaşayan sanayi esnaflarından Abdül Vahap Erdoğmuş, saat 12: 30'da sıralarında evinde otururken bilmediği bir numara tarafından arandı. Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, Erdoğmuş'un adına 17 farklı telefon numarası ve şirket açıldığını ve bunlara operasyon düzenleyeceklerini, evinde ne kadar altın ve para varsa fotoğraflarını çekip kendilerine atmalarını istedi. Dolandırıcıların tuzağına düşerek istediklerini yapan Abdül Vahap Erdoğmuş'a daha sonra dolandırıcıların isteği üzerine altınları kuyumcuya gidip bozdurdu. Yaklaşık 250 Bin TL değerindeki altınlarını vererek parayı alan Erdoğmuş, kuyumcunun önündeyken bir anda aklı başına gelerek hemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek parayı teslim etmek istedi. Polislerin durumu anlaması üzerine dolandırıcıların oyunu bozuldu.

O sırada telefonu hiç kapatmayan dolandırıcılar yaşlı adama "Emniyete niye gittin biz polisiz zaten" diyerek kızıp telefonu kapattı. Dolandırıcıların eve gelmesi için sivil polislerin gözetiminde evine dönen ve kendisini tekrar aramalarını bekleyen yaşlı adam arayan olmayınca çarşıya geri çıktı. Çarşıda tekrar arayan ve paraları hesabına atmasını isteyen dolandırıcılar o anların kaydedildiğini görünce telefonu kapatarak kayıplara karıştı.

Dolandırıcılara parasını kaptırmaktan son anda kurtulan Abdül Vahap Erdoğmuş hipnoz edildiği anları ; " Pazartesi günü evde otururken bana yabancı bir numaradan telefon geldi. Telefonda beni konuşarak hipnoz ettiler. Biz polisiz senin hakkında 17 tane kayıtlı şirketler var, Kıbrıs ile bağlantın var diyerek evdeki altınlarımı paralarımı çıkarmamı istediler. Nasıl oldu bilmiyorum ama normalde sokaktan geçen biri benden bin TL istese ben yüz sefer düşünürüm ama bunlarla konuşurken ben evdeki altınımı paramı çıkarıp resmini çekip onlara attım. Daha sonra bana o altınları kuyumcuya gidip bozdurmamı istediler. Biz parayı sen kuyumcudan çıkınca buluşup alacağız senden dediler. Ben kuyumcuya giderek altınları verip 250 Bin TL para aldım. Daha sonra dışarı çıkıp çay içerken aklım başıma geldi. Hemen emniyete gittim. Emniyete gidince polislere parayı uzattım, siz para istiyorsanız buyurun dedim. Polisler de bana biz senden para istemiyoruz nerden çıktı bu dediler. Bende evde iki kadın 2 erkek polis bekliyormuş dediler telefonda bende inanmadım ama eşimle beni telefonda görüştürünce öyle inandım da geldim dedim. Polislerde durumu anlayıp bana paramı zula etmemi yerine başka bir şey koymamı söylediler. Bende koyarak evimin önüne gittim. Sivil polisler de benim evimin etrafına geldiler. Ben evin etrafında kimseyi görmeyince hanımı aradım kimse var mı diye sordum o da bana yok dedi. Eve gelen olmadı sadece bana telefonda konuşmamı söylediler dedi ben o an konferans arama yaptıklarını anladım. Sonra evime girerek çay içtim o sırada polisler de hala evin etrafında bekliyorlardı. Evdeyken beni tekrar aradılar ve "Sen nasıl polise gidersin biz polisiz zaten diye bağırdılar ve telefonu kapattılar. Daha sonra akşam üzerine doğru karakola gittik polis ile ifademi verdim. Kuyumcuya geri gidip paraları verip altınları geri aldım. Akşam saat 21.00 civarında beni tekrar arayan dolandırıcılar bana "Sen bizim işimize taş koydun" diye kızarak küfrettiler." dedi.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtmışlar

Telefonda arayan dolandırıcıların kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıklarını söyleyen Abdül Vahap Erdoğmuş; "Bana kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar. Sürekli işte polise aktarıyoruz, savcıya aktarıyoruz diye birkaç kişiye aktardılar. Beni de konuşturdular. Ne kadar altının varsa çıkar resmini çek bize gönder dediler. Ben de gönderdim. Benden hanımımın numarasını da istediler bende verdim ama numarası dışında eşimin anne adı, baba adı gibi her şeyini biliyorlardı. Mesela evimde 4-5 yıl önce oturan bir kiracım vardı. Zildeki adını silmemiş hala duruyor. Onun adını bile verdiler. Muhtemelen evi bilen veya gören bir bunlar." şeklinde konuştu.

"Beni hipnoz ettiler"

Telefonda konuşan dolandırıcıların kendisini hipnoz ettiğini söyleyen Erdoğmuş; "Bana üzerime kayıtlı 17 tane telefon numarası ve şirket olduğunu söyleyerek Kıbrıs ile bağlantım olduğunu söylediler. Bir tane paravan şirket kurduğumu söylediler. Bu şekilde beni hipnoz ettiler. Kuyumcuya git altınlarını bozdur dediler. Kuyumcuya gittiğimde telefon açıktı. Oradayken kuyumcuya bir şey söylememem için bana senin kuyumcun sahtekar ona bir şey söyleme dediler. Kuyumcuya altınları emanet verdim ve 250 Bin TL para aldım. Kuyumcudan çıkıp emniyete gittim orda durum anlaşılınca beni sivil polislerin uzaktan gözetiminde eve gönderdiler ve dolandırıcıların gelmesini bekledik. Ama emniyete gittiğimi öğrendikleri için gelmediler." ifadesinde bulundu.

Bir defa görüntülü arayınca yüzünü gördüm

Dolandırıcıların ilk başta normal arama yaptıklarını sadece bir sefer görüntülü aradıklarını dile getiren Erdoğmuş; " Biz ilk başlarda hep sesli aradan konuşuyorduk ancak benim emniyete gittiğimi duyup kapattıktan yaklaşık 2-3 saat sonra beni görüntülü aradılar. O sıra bir an arayanın yüzünü gördüm ama hemen kapattı yüzünü. Arayan kişi sarı dik saçlı, saçlarının yan tarafları tıraş edilmiş birisiydi. Sonra hemen yüzünü kapatınca telefonun ekranında polis arması görünmeye başladı. Beni aynı numaradan sürekli aradılar ama hep farklı isimli biri konuştu benimle" dedi.

Kimse bu tuzağa düşmesin

Kendini polis ve savcı olarak tanıtanlara kimse inanmasın uyarısında da bulunan Abdül Vahap Erdoğmuş; "Kimse kendisini arayan, polis ve savcı olduğunu söyleyen yabancı numaralara itibar etmesin. Beni bir anda hipnoz ettiler. Telefonda uyuşturdular bildiğiniz. Emniyet olmasa benim param gitmişti. Gerçek polisler bana yardımcı oldu. Böyle durumlarda vatandaşlarımız ya emniyete ya da jandarmaya gitsin ve hemen durumu bildirsin. Ben ucuz kurtuldum inşallah başkalarının başına gelmez." sözlerini sarf etti.