Genç kız, sipariş sırasında yaşlı adam tarafından taciz edildi - Son Dakika
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Genç kız, sipariş sırasında yaşlı adam tarafından taciz edildi

Sipariş sırasında bekleyen genç kız, arkadan kendisine sinsice sokulan yaşlı adam tarafından defalarca taciz edildi. Taciz edildiğini fark eden genç kız, ani bir hareketle yaşlı adamı boşa düşürdü. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

14.02.2024 10:06  Güncelleme: 10:10
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Her şeyden habersiz sipariş sırasında bekleyen genç kız, arkadan kendisine sinsice sokulan yaşlı adam tarafından defalarca taciz edildi. O anlar başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bir süre sonra taciz edildiğinin farkına varan genç kız, ani bir hareketle yaşlı adamı boşa düşürdü. Genç kızın durumu fark ettiğini anlayan adam, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Genç kız, sipariş sırasında yaşlı adam tarafından taciz edildi

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Sosyal Medya, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Genç kız, sipariş sırasında yaşlı adam tarafından taciz edildi - Son Dakika


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