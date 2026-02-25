Yaşlı adam tarla komşusunu ezerek öldürdü - Son Dakika
25.02.2026 21:53  Güncelleme: 21:55
Aydın'ın Didim ilçesinde iddiaya göre tarla yolu tartışması nedeniyle aralarında husumet bulunan 78 yaşındaki adam, 31 yaşındaki tarla komşusu Mustafa Güngör'ü araçla ezerek ölümüne neden oldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde, tarla yolu tartışması nedeniyle aralarında husumet bulunan 78 yaşındaki Mustafa Y., 31 yaşındaki tarla komşusu Mustafa Güngör'ü aracıyla ezerek ölümüne neden oldu. Olayla ilgili Mustafa Y. gözaltına alındı.

HUSUMETLİSİNE TARLADA ARACIYLA ÇARPTI

Olay, bugün Balat ile Batıköy Mahalleleri arasında kalan Bölme adlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; birbirleriyle tarla komşusu olan Balat Mahallesinde ikamet eden yeminli tercümanlık ve emlak sektörüyle de uğraşan Mustafa Y. (78) ile 3 çocuk babası Mustafa Güngör (31) arasında yol nedeniyle husumet yaşandığı öğrenilirken, iki komşu arasında tartışma yaşandı.

HAYATINI KAYBETTİ

78 yaşındaki Mustafa Y., kullandığı araçla tarla yolunda gördüğü Göngör'e çarparak ölümüne neden oldu.

Olay anında olay yerinde bulunan Mustafa Göngör'ü eşi, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine Jandarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edilirken, Göngör'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayı gerçekleştiren Mustafa Y. ise Jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden hayatını kaybeden Güngör'ün cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:43
