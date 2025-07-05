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Yaşlı Adamın Dolandırılmasını Önleyen Galerici

Yaşlı Adamın Dolandırılmasını Önleyen Galerici
05.07.2025 13:27
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Konya'da polis taklidi yapan dolandırıcılardan tehdit alan yaşlı adam, galericinin dikkatiyle kurtarıldı.

Konya'da kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının hedefi olan yaşlı vatandaş, 'Sana operasyon çekiyorlar, bizimle iş birliği yapmak zorundasın' şeklinde konuşan dolandırıcı şahıslar tarafından aracını satıp parasını istedikleri hesaba yatırmaya zorlandı. Yaşlı adam, arabasını satmak için gittiği galericinin, tedirgin halinden ve yaptığı telefon görüşmelerindeki tutarsızlıktan şüphelenerek olayı sorgulamasıyla dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Aracın devri tekrar sahibine yapılırken, ücreti de geri alındı.

Olay, iki gün önce Galericiler Sitesinde yaşandı. 70 yaşındaki F.D. isimli vatandaş, 'damadım adına aracı satmak istiyorum, damadıma ev alacağım' diyerek 30 yılı aşkın süredir galericilik yapan Ahmet Muhammet Yataman'ın iş yerine geldi. Noterin kapanmasına az bir süre kala, aceleyle aracını satmak isteyen yaşlı adamın tedirgin tavırları ve telefonda kendini 'damat' olarak tanıtan şahsın konuşmaları, Yataman'ı ve çalışma arkadaşını şüphelendirdi.

"Damadı olduğunu söylediği kişi telefonunda kayıtlı değildi"

Yataman, her zaman müşterilerine 'Neden aracınızı satıyorsunuz' diye sorduklarını belirterek, yaşlı adamın gergin tavırlarından şüphelendiğini söyledi. Yataman, "Mesleki tecrübe diyebileceğimiz bir konuda, biz müşterilerimize şunu sorarız. 'Aracını neden satıyorsun?' diye sorarız. Yani aracından mı memnun değil, takas mı etmek istiyor, paraya mı ihtiyacı var falan diye. Amca bize paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. 'Hayır olsun inşallah' falan dedik. 'Damadıma ev alıyorum evladım' dedi. Bizim için gayet makul bir sebep. İnsanların satmak için de almak için de bir sebepleri illaki var. 'Peki amca' dedik. Noterin kapanmasına 10 dakika var. Pazarlığı da bana telefonda damadım dediği kişiyle yaptırdı, benimle de ciddi ciddi pazarlık etti arkadaş. Fakat telefonu elime aldığımda telefonda numara vardı, yani bir numara gözüküyor. 'Bu damadınız mı' diye sordum, 'evet damadım' dedi. İnsan damadını telefonuna 'damadım' ya da 'oğlum' diye kaydeder. Orada şöyle bir işkillendim. Bir de son dakikaya kalan işlerde bazen böyle şeyler olabiliyor" dedi.

"Çalışma arkadaşımın da dikkati sayesinde şüphelerimiz arttı"

Satış işlemlerini tamamlamak için yaşlı vatandaşı da alarak notere giden çalışma arkadaşının bu sırada kendisine, whatsapp üzerinden mesaj yoluyla 'amca da gerginlik' var diye yazmasının şüphelerini daha da arttırdığını anlatan Yataman, "Notere de çalışma arkadaşım gitti amcayla beraber. Aynı anda tabii EFT'sini geçiyoruz, parasını ödüyoruz ve ondan da aynı zamanda satışını alıyoruz. O arada amcanın stresinin devam ettiğini arkadaşım da görmüş. Bana mesaj attı, 'Abi amca da bir stres var' dedi. Daha önce de böyle bir vaka başımıza gelmişti. Bir akademisyen bayan geçen yıl onunla da böyle bir olayımız olmuştu. Onu da kurtarmak nasip olmuştu bize. Çalışma arkadaşım geçen yılki vakaya benzer bir durum olabilir abi dedi, beni uyardı. Ben de fark ettim dedim" ifadelerini kullandı.

"50 bin TL eksik gönder, noteri bitirelim"

Telefonda kendini damat olarak tanıtan şahsın paranın hemen havale edilmesi için de ısrarcı olduğunu anlatan Yataman "Kendini damat olarak tanıtan şahıs, 'parayı 50 bin TL eksik gönder, noteri bitirelim, vakit geçiyor, arabada bir kusur çıkarsa 50 binden düşersin zaten' dedi. Bu da zaten şüphelendirici bir unsurdu. Bir, amcanın telefonunda damadı olarak kayıtlı olmayışı, iki, bunu söylemiş olması şüphelerimizi arttırdı. Amca da 70 yaşında bir amca. Üzerinde bir stres var, elinde kolunda bir titremeler vardı amcanın" şeklinde konuştu.

"Bana oğlum de, ben sana babacığım diyeyim"

Satış işlemleri tamamlandıktan sonra telefondaki şahsın, 'Babacığım, aracını sattığın kişinin elini sık, özel eşyalarını arabadan al, seni yolun ağzından aldıracağım' şeklinde konuşmasının onu harekete geçirdiğini söyleyen Ahmet Muhammet Yataman, "Tabii o da duyuyor telefonda, sürekli telefonu açık tutuyor amca da. 'Bu senin damadın mı' diyorum kısık bir tonda, amca bana kaş kaldırdı, otur amca dedim. 'Bu senin ne oğlun, ne damadın. Bana her şeyi açıkça söyle, gerçekleri söyle' dedim. Yavrum, 'Beni dolandırıyorlarmış. Ben polisle de şu anda işbirliği yapıyorum. Bu arkadaşlar polis' dedi. O da oradan bağırıyor, 'Babacığım, babacığım her şeyi anlatma. Lütfen babacığım, anlatma, çabuk oradan çık. Arkadaşım, babamı gereksiz yere oyalama böyle' diye telkinde bulunuyor. Telefonu elime aldım, bir saniye dedim, amcaya bir su ikram edeceğiz diye bu dolandırıcıyı oyalıyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı.

"Utanmıyor musunuz deyince telefon kapandı"

Telefondaki şahsın ısrarları üzerine yaşlı adamın elinden telefonu aldığını anlatan Yataman, "Telefonu elime aldım, utanmıyor musunuz dedim. Helal yolla, alın teriyle para kazanmak çok mu zorunuza gidiyor, masum insanları dolandırıyorsunuz dedim yüksek bir tonda. Telefon pat kapandı, artık foyası ortaya çıktı. Amcayı oturttuk ama amcayı telefonu kapatmamıza rağmen hala ikna etmekte çok zorlandık. Polis çağırdık, gerçek ailesine ulaştık. Böyle bir vaka yaşadık. Geldiler, araçlarını teslim ettik, devirlerini tekrar geri yaptık. Onlar da ödemelerimizi yaptı. Dualarını almış olduk" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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