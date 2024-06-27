Yaşlı kadının başına gelmeyen kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yaşlı kadının başına gelmeyen kalmadı

Geniş Video İzle

Erzurum'un en işlek caddesinde su almak için kaldırıma poşetini bırakan yaşlı kadının başına gelmedik kalmadı. Kadın poşetini bıraktığı yerde bulamayınca çevredeki esnaf ve polis yardımına koştu. Güvenlik kameraları ise yaşananları dakika dakika kaydetti. Görüntülerde, poşeti alan iki kadının sakin bir şekilde kalabalığa karıştığı ve yaşlı kadının yorgun ve panik halde gözlükçünün standına çarparak yere düştüğü görüldü. Polis olayla ilgili inceleme ve araştırmasını sürdürüyor.

27.06.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşlı kadının başına gelmeyen kalmadı

ERZURUM - Erzurum'un en işlek caddesinde su almak için kaldırıma poşetini bırakan yaşlı kadının başına gelmedik kalmadı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde yürürken yorulan ve su almak için birkaç dakikalığına elindeki poşeti kaldırımın ortaya yerine bırakan kadın hayatının şokunu yaşadı. Su almak için az ilerdeki büfeye giden yaşlı kadın döndüğünde poşetini bıraktığı yerde bulamadı. Panik bir şekilde sağa sola bakan kadının imdadına çevredeki esnaf yetişti ve polise ihbarda bulundu. Olayın gerçek yüzü ise çevredeki güvenlik kameraları izlendiğinde ortaya çıktı.

Kameralarda su almak için poşetini kaldırımın orta yerine koyan kadının başına gelenler dakika dakika kaydedildi. Görüntülerde yaşlı kadının poşetini mağazada çıkan iki kadının aldığı ve sakin bir şekilde kalabalığa karıştığı ortaya çıktı. Bu arada ihbar üzerine olay yerine polis geldi. Görüntülerin devamında ise yaşlı kadının yorgun ve panik halinde cadde üzerindeki gözlükçünün standına çarparak yere yıktığı ve bir yanda da yere serpilen gözlükleri toplamaya çalıştığı görüldü.

Polis olayla ilgili inceleme ve araştırmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

İnceleme, Erzurum, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı kadının başına gelmeyen kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
10:15 İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor 4 adaylı yarışta bir favori var İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor! 4 adaylı yarışta bir favori var
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
11:33 Beşiktaş’ın yeni transferinden rekor imza Sahaya çıkmadan tarihe geçti Beşiktaş'ın yeni transferinden rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:43:23. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşlı kadının başına gelmeyen kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement