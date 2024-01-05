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Yaşlı Karı Koca Yangın Sırasında Kurtuldu - Son Dakika
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Yaşlı Karı Koca Yangın Sırasında Kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında, yaşlı karı koca bitişik evin çatısına çıkarak kurtuldu. Yangın sırasında yan binadan kopan PVC pencere parçaları araçların üzerine düştü.

05.01.2024 - 15:06,
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Yanan binada yaşlı karı kocanın olduğunun zanneden komşular büyük panik yaşadı

Yaşlı karı koca yangın sırasında bitişik evin çatısına çıkarak kurtuldu

Yanan binadan kopan PVC pencere parçaları araçların üzerine düştü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 katlı evin en üst katında çıkan yangın evdeki yaşlı karı kocadan haber alınamaması nedeniyle korku ve endişe dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin Fevzipaşa Caddesini aydınlattığı yangında, evde yaşayan karı kocanın camdan diğer evlerin çatısına çıkarak kurtulduğunun öğrenilmesiyle çevredekiler rahat bir nefes aldı. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, yangından etkilenen Mehmet Külahlı, Gülsüm Külahlı çiftine sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahalede bulunuldu.

Yangın dün gece sabaha karşı Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde 3 katlı binanın son katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre dumanlar çıktığı, duman çıkan evde ikamet etmekte olan yaşlı karı kocadan haber alınamadığı ihbarı 112 sağlık, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipleri alarma geçirdi. Yangının başlamasıyla birlikte sokağa dökülen mahalle sakinleri evde yaşayan aynı zamanda evin sahibi olan yaşlı karı kocadan haber alamayınca büyük panik yaşandı.

Olay yerinde polis ekipleri önlem alırken, 112 sağlık ekipleri de hazır bekletildi. İtfaiyenin yangın yerine gelerek müdahaleye başlaması sırasında yanan evin önünde park halindeki araçların üzerine yanan PVC pencereler düşerken araç sahiplerine güçlüklü ulaşılabildi. Araç sahiplerinden bir tanesinin yanan evin karşısındaki işyerinde kaldığı ve uyanmadığının belirlenmesi üzerine polisler işyerinin camını kırarak araç sahibine ulaşmak zorunda kaldı.

Gelen haber sevindirdi

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından evdeki yaşlı karı-kocanın pencereden çıkıp diğer evlerin çatısına çıkarak canlarını kurtardığı, ardından da komşularına sığındıklarının öğrenilmesi aşağıdaki vatandaşların rahat bir nefes almasına neden oldu. Sağlık ekiplerinin yaşlı karı-kocanın sığındığı eve giderek müdahale etmesinin ardından adlarının 88 yaşındaki Mehmet ve Gülsüm Külahlı olduğu belirlenen yaşlı çift, ambulansa getirilerek müdahalede bulunuldu. Müdahalenin ardından Mehmet Külahlı kendisini iyi hissettiğini belirterek ambulanstan inerken, tansiyon hastası olduğu belirlenen Gülsüm Külahlı ise hastaneye götürüldü.

Elektrikten çıktığı iddiası

Yattıktan kısa süre sonra gece lambası söndüğü için kalktığını belirten Mehmet Külahlı "Pencereden baktığımda sokak lambaları yanıyordu. Dipfriz ve bulaşık makinesi çalışıyordu. Evde elektrik sobası kullanmıyoruz. Odun sobamız da yangın çıkan odadada değil. Sanırım elektrikten yangın çıktı. Hemen karımla birlikte pencereden dışarı diğer evlerin çatısına geçtik" dedi.

Yaşlı Karı Koca Yangın Sırasında Kurtuldu
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı Karı Koca Yangın Sırasında Kurtuldu - Son Dakika


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