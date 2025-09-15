Yatağa Mahkum Kaza Mağduru - Son Dakika
Yatağa Mahkum Kaza Mağduru

15.09.2025 10:00
Osmaniye'de kaza geçiren Mahmut Fındık, engelli maaşının kesilmesine tepki gösterdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan adam, kazadan sonra tedavisinin ardından yatağa mahkum şekilde hayatını sürdürüyor.

2017 yılında Kadirli ilçesi şehir merkezi Kamil Kara Bulvarı'nda Mahmut Fındık isimli şahsın kaldırımda yürüdüğü esnada, aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek şahsa çarptı.

Kazada ağır yaralanan Mahmut Fındık, önce Kadirli Devlet Hastanesi'ne ardından da hayati tehlike kaydıyla Gaziantep'de başka bir hastaneye sevk edildi. Burada uzun süre komada kalan Fındık, gözlerini açtığında belden aşağısı felç kalarak yürüme kabiliyetini kaybettiği anlaşıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklarda olan Fındık, uzun süre çeşitli hastanelerde tedavi gördü. Aradan geçen zaman içerisinde Mahmut Fındık'ın kollarında belinde boynunda da güç kaybı oluştu. Yatağa bağımlı şekilde hayatını sürdüren Fındık, ilk yıl engelli maaşı aldığını ancak 2019 yılında doktorların %95 engelli raporu vermesine rağmen 'tam bağımlı' olmadığı ve kendi işini kendi yapabilir şeklinde rapor verilmesinden dolayı engelli maaşının kesilmesine tepki gösterdi. Fındık, "2017 yılında kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu engelli kaldım. Şu anda evde bakım maaşı alamıyoruz. Çünkü kısmi bağımlı raporu verildi. Ben yatağa bağımlıyım, kendi işimi kendim göremiyorum. Eşim olmadan hiçbir şey yapamıyorum. Bana eşim bakıyor. Ben evde bakım maaşını almak için yeniden sağlık durumumum değerlendirmesini istiyorum" dedi.

Eşi Fadime Fındık ise "Eşim 2017 yılında kaza geçirdi, daha sonra yatağa bağımlı kaldı, her şeyi ile ben ilgileniyorum. İlk 2 yıl evde bakım maaşı alıyordum. Ancak eşimin sağlık raporu yenilenince tam bağımlıdan kısmi bağımlı olarak geçti. Eşimin sağlık durumu daha kötüye gitmesine rağmen kısmi bağımlı oldu. Bu duruma çözüm bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

